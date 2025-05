Avatar: Fuoco e cenere, Zoe Saldana ritratta nella nuova foto del film e qualche spoiler su Neytiri

Avatar: Fuoco e Cenere arriverà nei cinema di tutto il mondo a dicembre e il sito del magazine Empire ha condiviso una nuova foto di Neytiri, interpretata da Zoe Saldana.

L'atteso nuovo capitolo della saga ideata da James Cameron riprenderà la storia da dove si era interrotta e lo scatto anticipa la situazione emotiva del personaggio femminile.

Le anticipazioni su Neytiri

Nel film Avatar: La via dell'acqua si è assistito alle tragiche conseguenze dello scontro tra Na'vi e uomini, tra cui la morte di Neteyam, il primogenito di Jake e Neytiri.

In Avatar: Fuoco e Cenere, come rivelato dall'attrice, il personaggio di Zoe Saldana sarà alle prese con il lutto e una 'devastazione assoluta'.

La star ha sottolineato che si seguirà quel dolore: "E visto che non ha realmente nessun posto dove andare, e non scompare, da quella situazione nasce anche la rabbia. I Sully saranno messi alla prova come famiglia".

Nella foto pubblicata dal magazine si può infatti vedere Neytiri mentre sta per entrare in azione. Zoe ha inoltre anticipato: "Non solo tutto quello che è accaduto la porta a mettere in dubbio il legame con il marito, ma anche quello con sé stessa, con il suo popolo, con la sua terra, e sul modo in cui i Na'vi vivono. Metterà in dubbio tutto".

Neytiri troverà qualcuno alla sua altezza in Varang, la leader del lan Mangkwan che è interpretata da Oona Chaplin. Il regista James Cameron ha voluto aggiungere: "Zoe è incandenscente in questo film".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Cosa racconterà Avatar: Fuoco e Cenere

Nel prossimo capitolo della saga ideata da Cameron, Jake e Neytiri incontreranno il Popolo della Cenere, un nuovo gruppo di Na'vi dal carattere ancora misterioso.

Nel cast ci saranno anche David Thewlis e Michelle Yeoh, insieme ai volti già noti della saga: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass, Joel David Moore, Edie Falco e Dileep Rao.