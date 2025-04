Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron anticipa battaglie epiche e un nuovo clan di Na'vi cattivi

Il terzo capitolo della saga si preannuncia già come uno degli imperdibili della prossima stagione cinematografica in arrivo

Dopo un'attesa come di consueto molto lunga, James Cameron ha potuto finalmente presentare un primo trailer di Avatar: Fuoco e Cenere al pubblico di esercenti del CinemaCon.

Cameron ha girato i film successivi uno dietro l'altro, quindi il resto della saga fantascientifica dovrebbe arrivare nelle sale nei tempi previsti dalla produzione, scongiurando i ritardi delle pellicole precedenti, la cui uscita era stata rinviata più volte.

Ai partecipanti al CinemaCon sono stati forniti occhiali 3D per guardare il trailer, che non è stato ancora condiviso online. Le prime scene del terzo capitolo della saga ambientata su Pandora ha lasciato gli spettatori ancora una volta abbagliati.

La descrizione del trailer di Avatar 3 mostrato al CinemaCon

Avatar: la via dell'acqua, un momento drammatico del film

Il filmato inizia su Pandora e introduce due nuovi clan Na'vi: i Mercanti del Vento, che si librano nel cielo utilizzando mongolfiere molto stilizzate, e i loro avversari, il Popolo del Fuoco, che arriva a cavallo di creature volanti Ikran. Mentre inizia una battaglia nei cieli, un Na'vi viene colpito da una freccia infuocata e ucciso.

Avatar: Fuoco e cenere - concept art di un raduno sulle acque

"Non possiamo vivere così, piccola", dice Jake Sully alla sua amata Neytiri. "Non possiamo vivere con questo odio". Più tardi, nel filmato esteso, il Capo del clan dell'Acqua conclude: "Non possiamo sconfiggere questo nemico che viene dalle stelle".

Saldaña è salita sul palco del CinemaCon per presentare il filmato inedito e per dare un contesto alla trama del terzo capitolo: "I Mercanti del Vento sono un clan pacifico e nomade che viaggia in aereo, mentre gli Ash sono ex Na'vi che hanno abbandonato Eywa", una divinità di Pandora. A un certo punto del trailer, il capo del clan Ash dice a Neytiri: "La tua dea non ha posto qui". James Cameron non era presente, ma ha inviato un videomessaggio: "La famiglia Sully è davvero messa a dura prova in questo episodio, perché non deve affrontare solo gli invasori umani", ha spiegato, "ma anche i nuovi avversari, il Popolo delle Ceneri".