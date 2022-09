Avatar 4 è entrato in produzione, l'annuncio di James Cameron

James Cameron, in collegamento col D23 dalla Nuova Zelanda, ha annunciato l'inizio della produzione di Avatar 4.

Dopo aver annunciato l'inizio della lavorazione di Avatar 4, James Cameron ha spiegato di essere attualmente impegnato nelle riprese di Avatar 3 confermando inoltre che Avatar: La via dell'acqua, in uscita a dicembre, è ancora in post-produzione, ma "sta andando bene" e il materiale di Weta sembra "spettacolare". Cameron ha aggiunto:

"Sono super entusiasta di finire finalmente il secondo film. So che tutti stanno aspettando da molto tempo. Se tutto va bene, mostreremo qualcosa oggi e potrete decidere se ne è valsa la pena".

Avatar: La via dell'acqua, James Cameron: "Non voglio che nessuno si lamenti della lunghezza del film"

Dopo gli aggiornamenti sui sequel, sono state proiettate alcune scene 3D di Avatar 2 che mostrano il lussureggiante e bellissimo mondo dei Na'vi. Il filmato mostra i Na'vi che nuotano nel mondo di Pandora e guardano un video della dottoressa Grace Augustine (Sigourney Weaver). Sono state mostrate, inoltre, scene di combattimento nei boschi di Pandora, una conversazione e una discussione tra Zoe Saldana e Sam Worthington e altri conflitti tra Na'vi. I personaggi di Saldana e Worthington sono genitori nel film, che ruota attorno al tema della famiglia e della sua protezione, ha spiegato Sam Worthington sul palco dell'Expo:

"Ci siamo resi conto che l'amore e lo stare con la famiglia sono fondamentali per la vita, è ciò per cui vale la pena lottare".

Avatar: La via dell'acqua arriverà al cinema il 14 dicembre 2022. Per Avatar 4 dovremo attendere fino al dicembre 2026.