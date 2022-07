Avatar: La via dell'acqua, James Cameron: "Non voglio che nessuno si lamenti della lunghezza del film"

James Cameron è noto per aver sempre realizzato film che richiedono una vescica forte e sembra che Avatar: La via dell'acqua non sarà un'eccezione a questa sua ferrea regola: sebbene Avatar 2 non sia ancora uscito nelle sale, la lunghezza della pellicola risuona già sotto forma di una "sinfonia di lamentele" nella mente del celebre regista.

Avatar 2: una foto dal set del sequel

Non è stato ancora annunciato un minutaggio ufficiale per il sequel di Avatar, ma secondo alcuni la durata sarà di circa tre ore e Cameron ha già attaccato pubblicamente i "piagnoni" che, a suo modo di vedere, si lamenteranno della lunghezza citando i limiti di attenzione e la necessità di andare in bagno.

Durante un'intervista pubblicata dall'Empire Magazine, il cineasta ha fatto presente che ci sono molte persone felici di guardare 8 ore di TV in una sola seduta: "Bene, se questo è il caso allora devono farcela anche con i film. Non voglio che nessuno si lamenti della lunghezza di Avatar 2".

Avatar 2: James Cameron sul set

"Questa gente si siede e guarda la televisione per otto ore... Riesco quasi ad immaginarmi già questa parte della recensione: 'La durata agonizzante di questo film di tre ore...' Ma dai, fatela finita. Ho visto i miei figli sedersi e guardare cinque episodi di un'ora di seguito. Ecco qual è il grande cambiamento del paradigma sociale che deve avvenire: è consentito alzarsi e andare a fare pipì", ha concluso James Cameron.