Avatar 3, Jon Landau smentisce le voci circolate sul titolo e scherza: 'Stasera lo cambieremo!'

Il produttore di Avatar 3 Jon Landau ha smentito i rumor sul presunto titolo del film. Secondo alcune voci circolate di recente, infatti, il terzo capitolo della saga si intitolerebbe Avatar: The Seed Bearer.

Durante un evento a sostegno del nuovo videogioco del franchise Avatar: Frontiers of Pandora, Landau avrebbe smentito totalmente la notizia scherzando sul fatto che si assicurerà che Wikipedia non riporti la falsa informazione. "Sono qualificato a dirvi che quello non è il titolo di Avatar 3. È quello che dice la mia pagina di Wikipedia? Verrà cambiata stasera!" ha ironizzato il produttore.

Avatar 3 e il primo atto di Avatar 4 sono già stati girati

Avatar: The Way of Water, una foto del film

Avatar 3

Dopo il grande successo di Avatar 2, il terzo capitolo del franchise introdurrà due nuovi gruppi di Na'vi, tra questi il Popolo della Cenere. Questo nuovo gruppo entrerà a far parte del conflitto crescente tra i nativi di Pandora e i tentativi dell'RDA di utilizzare il loro mondo a beneficio dell'umanità.

Il film vedrà anche il ritorno di Quaritch come forza antagonista, dopo che Spider gli ha salvato la vita alla fine di Avatar: La via dell'acqua. Si prevede inoltre che il film si concentri maggiormente sui figli di Jake, in particolare su Lo'ak e Kiri. Avatar 3, che attualmente sta attraversando una fase frenetica di post-produzione, preparerà le basi per Avatar 4 e Avatar 5.