Avatar 2 batte Il Risveglio della Forza, è il quarto film con i più alti incassi di sempre

I dati condivisi dal portale Deadline parlano chiaro: Avatar: La Via dell'Acqua è un successo commerciale senza precedenti. Il sequel del film di James Cameron ha incassato 2,74 miliardi di dollari al box-office globale, superando addirittura quelli generati da Star Wars: Il Risveglio della Forza nel 2015, ovvero 2,07 miliardi.

Un risultato storico che posiziona Avatar 2 al quarto film con gli incassi più alti di sempre. Può sembrare paradossale, ma al primo e al secondo posto troviamo alti due film di Cameron, ovvero Titanic e il primo Avatar. Al terzo posto c'è invece Avengers: Endgame.

Avatar: molti fan sono caduti in depressione dopo aver visto il film di James Cameron

Avatar: La Via dell'Acqua aveva già segnato un record nel 2022, superando Top Gun: Maverick e diventando il film con i maggiori incassi dell'anno. Come rivela la nostra recensione di Avatar: La Via dell'Acqua, la storia fa ritorno su Pandora, dove l'umano trasformato in Na'vi Jake Sully è ora sposato con Neytiri, interpretata da Zoe Saldana, e si prende cura di un branco di bambini adolescenti mentre contemporaneamente combatte gli invasori umani che tentano di colonizzare la sua nuova casa.