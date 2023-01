Avatar 3: James Cameron sostituirà Jake Sully con un nuovo narratore

Il regista di Avatar: La via dell'acqua James Cameron ha anticipato che Jack Sully sarà sostituito da un nuovo narratore in Avatar 3.

Cameron ha rivelato che il figlio di Jake, Lo'ak (Britain Dalton), assumerà le funzioni di narratore in un'intervista recentemente emersa su Twitter. "Jake è stato il nostro narratore fuori campo per i primi due film", ha detto il regista. "Per ciascuno dei film successivi avremo un narratore diverso. Il terzo film sarà attraverso gli occhi di Lo'ak". A quanto pare, James Cameron si sarebbe lasciato sfuggire l'informazione involontariamente, ma il cineasta, per niente turbato dall'accaduto, ha aggiunto che l'informazione "potrebbe servire a far capire alle persone cosa sta arrivando. "

Cosa possono aspettarsi i fan da Avatar 3, 4 e 5?

Al momento, della trama di Avatar si sa poco o niente, a parte il fatto che gli eventi verranno filtrati principalmente dal punto di vista di Lo'ak. Detto questo, il produttore Jon Landau aveva dichiarato in precedenza che ogni nuovo film di Avatar "introdurrà il pubblico a nuove culture e nuovi biomi", pur presentando personaggi e ambienti dei capitoli precedenti del franchise. Più recentemente, James Cameron ha rivelato che Avatar 3 aggiungerà un'altra tribù Na'vi al canone stabilito: il Popolo della Cenere. Il regista ha aggiunto che questo popolo offrirà una nuova visione dei Na'vi "da un'altra angolazione perché, per il momento, ho mostrato solo i loro lati positivi".