Avatar 2: le nuove foto dal set mostrano i ciak delle scene in acqua

Avatar 2 arriverà nei cinema americani il 17 dicembre 2021 e le nuove foto dal set mostrano il regista James Cameron impegnato a girare alcune sequenze con il cast impegnato in acqua. Gli scatti sono stati condivisi da uno dei produttori della saga che ha rivelato qualche curiosità relativa al lavoro sul set.

Jon Landau ha infatti pubblicato le immagini realizzate sul set dei sequel di Avatar sui social media. Il produttore le ha accompagnate dalla spiegazione: "Alcune foto del dietro le quinte che mostrano James Cameron mentre dà delle indicazioni agli attori prima che si immergano sott'acqua per realizzare delle capture performance di una scena dei sequel di Avatar. Cos'è quella cosa bianca sulla superficie dell'acqua? Sono delle piccole palline bianche che servono per impedire alla luce dall'alto di contaminare la performance capture system sottostante permettendo comunque a chi si immerge di poter ritornare in superficie senza problemi se ce ne fosse la necessità".

Avatar 2: una foto del backstage

Le riprese di Avatar 2 e Avatar 3 sono attualmente in pausa e i due lungometraggi che stanno venendo girati in contemporanea, dovrebbero uscire rispettivamente a dicembre 2021 e dicembre 2023, mentre altri due sequel, che a detta di James Cameron saranno ufficialmente approvati in base agli incassi, sono previsti per dicembre 2025 e dicembre 2027.

Nel cast di Avatar 2 e 3 ritorneranno Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Stephen Lang. Tra i nuovi arrivi sul set ci sono anche quelli di Kate Winslet e Oona Chaplin.

James Cameron ha firmato la sceneggiatura insieme a Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver e Shane Salerno.