Avatar 2: perfino James Cameron è stupito da quanto siano belle le immagini

Perfino James Cameron è rimasto stupito dalla bellezza delle immagini del suo Avatar 2, in corso di lavorazione in Nuova Zelanda. Il film è il primo di quattro sequel a cui il regista sta lavorando da anni per riportare in vita il mito di Avatar dopo il successo del primo film.

Avatar 2: uno dei primi concept art del film

James Cameron non sembra un regista autoindulgente, ma stavolta ha dovuto ammettere pubblicamente che il risultato della lavorazione di Avatar 2 in termini di bellezza delle immagini è incredibile:

"Ho a che fare con le immagini di quel mondo ogni singolo giorno, ma ci sono giorni in cui le guardo e mi dico 'Questo è davvero meraviglioso.' Con questo commento non voglio darmi le pacche sulla spalla".

Il regista, intervistato dal Toronto Sun, ha dato credito ai "migliori designer del mondo" e al ricco cast dei sequel di Avatar per questo risultato impressionante.

Avatar 2 è stato oggetto dell'intervento dello YouTuber Federico Frusciante all'Ultrapop Festival. Nel cast ritorneranno Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Stephen Lang. Tra i nuovi arrivi sul set ci sono anche quelli di Kate Winslet e Oona Chaplin.

James Cameron ha firmato la sceneggiatura insieme a Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver e Shane Salerno.

L'uscita di Avatar 2 è fissata al dicembre 2021.