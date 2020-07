Avatar 2, Federico Frusciante a UltraPop Festival: "Lo criticheranno, ma tutti lo andranno a vedere"

James Cameron e la potenziale accoglienza riservata ad Avatar 2 sono stati al centro di un panel organizzato nell'ambito della seconda giornata dell' Ultrapop Festival.

A esprimere la propria opinione sul ritorno alla regia del maestro del cinema è stato Federico Frusciante, collegato in diretta dalla sua videoteca Videodrome a Livorno.

James Cameron e Sam Worthington sul set di Avatar

L'esperto e autore dell'apprezzata monografia pubblicata su YouTube dedicata a James Cameron ha sottolineato la capacità davvero unica di sapersi rinnovare e innovare il cinema che possiede il regista: "Lui è il futuro da 30 anni".

Uno dei punti di forza delle opere proposte durante la sua lunga carriera è quella di proporre delle figure femminili, come accaduto con Ripley in Aliens - Scontro finale, in grado di essere guerriere, forti, delle antieroine determinate e al tempo stesso particolarmente umane e ricche di sfumature.

Frusciante ha sottolineato che James Cameron ha sfruttato nel migliore dei modi le sue origini artistiche legate al cinema di serie B e alla scena indipendente americana, elementi che hanno reso il suo approccio alla narrazione e alla tecnologia distante da schemi già visti e percorsi battuti in precedenza da altri autori.

L'autore di Titanic e Avatar, inoltre, ha proposto opere in cui la sceneggiatura è ancora centrale e costruita con attenzione, a differenza di altri titoli che sono comunque riusciti a ritagliarsi un posto nella storia del cinema come Jurassic Park.

Aliens e Terminator 2: perché James Cameron è il re dei sequel

Durante il panel si è inoltre dato spazio alla scelta compiuta da James Cameron nel realizzare il sequel di Alien: "Se ne è fregato di Ridley Scott, ha abbandonato le caratteristiche che hanno contraddistinto il primo capitolo e ha proposto qualcosa di nuovo. Va assolutamente vista la director's cut per apprezzare il film nel migliore dei modi".

Frusciante ha inoltre espresso la sua convinzione che Avatar 2 sarà in grado di continuare a innovare, a differenza di quanto accaduto con i film Marvel, e stupire gli spettatori, prevedendo inoltre un successo ai box office: "Lo criticheranno e diranno che è una merda, ma andranno tutti a vederlo".

