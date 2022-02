Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh domina il box office italiano con 1,8 milioni

Assassinio sul Nilo: Gal Gadot e Ali Fazal in una scena del film

Agatha Christie non delude neppure stavolta. L'ultimo adattamento della prolifica e immortale autrice di gialli, Assassinio sul Nilo, apre in prima posizione nel box office italiano incassando l'imponente cifra di 1,8 milioni di euro in 613 sale, e segnando una media per sala di quasi 3.000 euro. un vero successo per la pellicola diretta e interpretata da Kenneth Branagh con Gal Gadot, Armie Haammer, Annette Bening, Russell Brand e Letitia Wright. Come si legge nella recensione di Assassinio sul Nilo, Kenneth Branagh torna nei panni dell'iconico detective Hercule Poirot per risolvere un nuovo intricato delitto che si è consumato durante una crociera in Egitto.

Assassinio sul Nilo: cosa cambia (e perché) nel film di Kenneth Branagh

Altro debutto in seconda posizione per la romcom Marry Me - Sposami, interpretata dalle star Jennifer Lopez e Owen Wilson. La pellicola a tema San Valentino incassa 372.000 euro da 398 sale. Come rivela la nostra recensione di Marry Me - Sposami, al centro della storia troviamo un'improbabile storia d'amore tra una celebre cantante e un uomo comune che accompagna la figlia al concerto della diva.

Il lupo e il leone: una scena del film

Scivola in terza posizione la favola ecologista Il lupo e il leone del francese Gilles De Maistre, che incassa altri 359.00 euro arrivando a 1,6 milioni di euro in due settimane. Qui la nostra recensione de Il lupo e il leone, dove si racconta la storia di Alma, giovane pianista che fa ritorno alla casa del nonno immersa del Quebec dopo la morte di quest'ultimo. Qui Alma accoglierà in casa una lupa col suo cucciolo e un leoncino sopravvissuto a un incidente aereo. Il film incassa altri 228.000 euro per un totale di 1.9 milioni euro in tre settimane.

Il lupo e il leone, Gilles De Maistre: "La famiglia non è una questione genetica, si tratta d'amore"

Perde ben tre posizioni, ed è ora quarto, La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley, nuovo film di Guillermo del Toro candidato all'Oscar. La pellicola incassa altri 221.000 euro che gli permettono di arrivare a 1,5 milioni complessivi. Come rivela la nostra recensione di La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley, il film ha inizio nella cerchia ristretta di un luna park itinerante degli anni Trenta, un regno di terrore e meraviglie, poi si sposta nelle sale della ricchezza e del potere dove albergano la seduzione e il tradimento. Al centro della storia si trova un uomo che vende la propria anima all'arte dell'imbroglio. Quest'uomo è Stanton Carlisle, un truffatore vagabondo che si trasforma in un affascinante intrattenitore e manipolatore, talmente abile da convincersi di poter sconfiggere il fato. Mentre Stanton fa la sua delirante ascesa, del Toro racconta il sogno americano che va alla deriva. Nel cast Bradley Cooper, Cate Bòanchett e Rooney Mara.

Bradley Cooper, il nudo frontale in Nightmare Alley: "È stato difficile"

Quinto, Spider-Man: No Way Home incassa altri 197.000 euro che lo portano a 24,2 milioni di euro. Come anticipa la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di Spider-Man: Far From Home in cui la vera identità di Spider-Man viene rivelata al mondo. Ora che tutti i cittadini di New York hanno scoperto chi si nasconde dietro la maschera del supereroe di quartiere, il giovane Peter Parker (Tom Holland) deve fare i conti con l'opinione pubblica e con la consapevolezza che non potrà mai più separare la propria vita privata da quella di eroe.