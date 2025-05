Ascolti TV di martedì 27 maggio: Doppio Gioco su Canale 5 batte Doc, ma è una vittoria a metà

Il debutto della nuova fiction di Canale 5 supera per numero di spettatori il medical di Rai 1, ma lo share non decolla. Intanto Le Iene e Belve tornano a crescere.

Il martedì sera televisivo si chiude con una vittoria che lascia l'amaro in bocca. Per quanto riguarda gli ascolti TV di ieri 27 maggio, infatti, la nuova proposta fiction di Canale 5 Doppio Gioco conquista la prima posizione per telespettatori assoluti (2.269.000), superando Doc su Rai 1 fermo a 2.029.000. Lo share però - ovvero l'indicatore più prezioso per le reti - si ferma al 13,2%: un dato solo lievemente superiore è quello de Le Iene (13,3%), andato in onda su Italia 1 con un pubblico più contenuto (1.628.000), ma fidelizzato.

Doppio Gioco parte piano, Le Iene fanno meglio in share

Alessandro Mastronardi in Doppio Gioco

Sebbene Canale 5 possa rivendicare la leadership per audience, lo share di Doppio gioco (la prima puntata è disponibile su Mediaset Infinity) entusiasma poco. Il 13,2% non rappresenta un risultato pienamente soddisfacente per un debutto in prima serata, specialmente considerando la concorrenza spietata e la presenza di una proposta forte come Le Iene, che pur con numeri più bassi, ha ottenuto uno share più alto. Forse a causa dell'inchiesta su Rocco Siffredi portata avanti da Roberta Rei. E, naturalmente, per aver svelato, nella puntata di ieri, l'identità del super testimone di Garlasco.

Un risultato interessante anche per Belve, che su Rai 2 torna a sfiorare la doppia cifra, con 1.592.000 spettatori e un buon 10,1%, i numeri migliori di questa dodicesima stagione.

Rai 1 in calo con Doc, bene Floris e access ancora dominato da Stefano De Martino

Belve

Dall'altro lato, Rai 1 incassa una serata fiacca con Doc, fermo all'11,6%, un dato ben al di sotto delle aspettative per il remake della nostrana Doc - Nelle tue mani, che ha sempre registrato share altissimo.

In compenso si conferma il successo di Giovanni Floris con DiMartedì su La7, che raggiunge il 9,2%, mentre È sempre Cartabianca resta al palo con il 5,1%. In access prime time, invece, Affari Tuoi continua a dominare con un impressionante 28% di share, segno che Stefano De Martino mantiene saldo il suo pubblico.

La serata è delle nicchie: stabile Nove, in calo i film

Le altre reti vedono numeri più modesti, ma con qualche nota positiva. Su Rai 3 Che ci faccio qui si ferma al 2,8%, mentre i film su Tv8, Nove e RaiMovie non superano il 2,6%. Il Nove resta stabile con Inferno al 2,2%. Da segnalare infine l'exploit pomeridiano del Giro d'Italia, che con l'arrivo di tappa vola al 24% di share, confermando il grande richiamo dell'evento sportivo.