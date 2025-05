Doppio Gioco, la recensione: una spy story che prova a bluffare, senza riuscirci

La nuova fiction Mediaset con Alessandra Mastronardi e Max Tortora tenta di uscire dai canoni ma non ci riesce fino in fondo. Da apprezzare gli intenti. Dal 27 maggio su Canale5.

In Italia, con le nostre tempistiche (tardive), proviamo a realizzare anche qualche prodotto di genere in tv che provi ad uscire dai ranghi e dal seminato della fiction. Tanto Rai quanto Mediaset. Nasce così Doppio Gioco, la novità con protagonisti Alessandra Mastronardi e Max Tortora. Quattro prime serate a partire dal 27 maggio, co-prodotte da RTI e Fabula Pictures.

Doppio Gioco: una spy story tutta italiana

Fratelli orfani

Nella serie Mediaset la protagonista è Daria (Alessandra Mastronardi), una ragazza dal passato traumatico: ha perso il padre da piccola in un brutto incidente, rimanendo sola al mondo insieme al fratello Davide (Domenico Diele), oggi avvocato. Lei invece è diventata una sorta di truffatrice, col vizio del gioco d'azzardo ereditato dal padre, che le ha insegnato tutti i trucchi "del mestiere". Primo fra tutti, interpretare il linguaggio del corpo e del viso delle persone per poter giocare con loro, e guadagnarci. Un'abilità pericolosa che oggi le costa la detenzione in comunità insieme ad alcuni lavori socialmente utili all'Aeroporto di Fiumicino.

Partner in crime

Qui conosce Jamilah (Kyshan Wilson), una ladra dal passato altrettanto travagliato, e il maggiore Ettore Napoli (Simone Liberati), che sta seguendo, insieme al proprio esigente capo (Diego Ribon), l'arrivo a Roma di un pericoloso criminale internazionale di nome Gemini (Max Tortora). Una missione sotto copertura per i Servizi Segreti, in cui il direttore vuole coinvolgente anche la giovane donna, nonostante le perplessità di Napoli. Passato e presente si scontrano in una serie di colpi di scena abbastanza ben assestati, per imbastire la spy story centrale.

Diversificare

Una sequenza action nella fiction

Diversificare sembra essere la parola d'ordine in Doppio Gioco. La regia di Andrea Molaioli prova ad inseguire gli stilemi del genere, mescolando family drama e spionaggio, tra dettagli e scene d'azione, rinfrescando un po' il ritmo della serie. Allo stesso tempo, però, sono evidenti tutti i limiti del caso, anche a livello di scrittura e di recitazione, con il trio formato da Alessandra Mastronardi, Max Tortora e Simone Liberati forse fuori parte, troppo bravi ragazzi e brave ragazze. Questo risulta maggiormente evidente quando ci sono degli ammiccamenti palesi alle grandi spy story del mondo anglosassone.

Doppio gioco. Max Tortora in una scena della serie.

Anche il gioco di sguardi, compresi campi e controcampi della parte dedicata al poker, risulta a tratti forzato e non completamente convincente. Proprio il bluff sembra diventare una sorta di metafora della vita dei personaggi, costretti a vivere tutti, a proprio modo, una doppia vita rispetto a quella pubblica ed ufficiale, lontano da occhi indiscreti. Nemmeno la durata extralarge delle puntate per rispettare i canoni della prima serata generalista aiutano ad alleviare il ritmo e la resa visiva. E nemmeno la possibile storia d'amore (immancabile) tra i protagonisti riesce a convincere appieno.

Al tavolo

Paradossalmente, forse, Doppio gioco avrebbe funzionato di più come procedurale, mentre la storia personale della protagonista sarebbe rimasta come storyline orizzontale, tenendo unite tra loro le puntate, sfoltendole così anche a livello di tensione narrativa.