Doppio Gioco, finisce stasera su Canale 5 la serie con Alessandra Mastronardi: anticipazioni dell'ultima punta

La resa dei conti è arrivata. Stasera, martedì 17 giugno 2025 in prima serata su Canale 5 va in onda l'ultima attesissima puntata di Doppio gioco, la serie thriller diretta da Andrea Molaioli che ha saputo intrecciare drammi personali, misteri del passato e un'indagine ad alta tensione contro un potente Cartello criminale. Al centro, il trio formato da Daria, Gemini ed Ettore, pronti ad affrontare segreti, verità nascoste e scelte irreversibili.

Ultimo episodio di Doppio gioco: segreti rivelati e legami spezzati

Doppio Gioco

Con un intreccio costruito sul filo della tensione, il finale promette di chiudere il cerchio intorno al passato di Daria e Gemini, due personaggi legati da un nodo oscuro che ha condizionato le loro vite e il loro presente. Dopo settimane di sospetti e mezze verità, la serie svela finalmente ciò che è rimasto nell'ombra: tradimenti, alleanze inaspettate e una verità che potrebbe cambiare tutto.

Ettore (Simone Liberati), da sempre figura lucida e determinata, sceglie di prendere le distanze da Daria (Alessandra Mastronardi) per non compromettere il buon esito dell'indagine. Ma proprio quando sembra pronto a lasciarsi tutto alle spalle, un dettaglio inatteso lo obbliga a tornare sui suoi passi. Un elemento cruciale, legato a Daria, diventa la chiave per decifrare il piano del Cartello e portarlo allo scoperto.

Un cast di peso per un thriller ad alta tensione

Max Tortora in Doppio Gioco

La regia raffinata di Andrea Molaioli (La ragazza del lago, Il gioiellino) guida un cast solido e convincente: Alessandra Mastronardi è una Daria fragile ma determinata, Max Tortora sorprende nei panni di Gemini, mentre Simone Liberati, Domenico Diele, Kyshan Wilson e Diego Ribon completano il puzzle di una storia che ha saputo unire introspezione psicologica e adrenalina narrativa.

Dove vedere l'ultima puntata di Doppio gioco

L'ultima puntata di Doppio gioco va in onda oggi, 17 giugno, alle 21.20 su Canale 5. Per chi preferisce il digitale, però, l'episodio sarà disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity. Un appuntamento da non perdere per scoprire chi, alla fine, ha davvero giocato sporco.