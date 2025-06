Doppio Gioco, in onda stasera su Canale 5 in prima visione: trama e cast dell'episodio del 10 giugno

La terza puntata di Doppio Gioco ci aspetta questa sera in prima serata su Canale 5: Ettore si lancia in una corsa contro il tempo per riportare Daria a casa.

Questa sera, martedì 10 giugno, alle 21.20 su Canale 5, andrà in onda la terza puntata di Doppio Gioco, la serie tv diretta da Andrea Molaioli e prodotta da RTI in collaborazione con Fabula Pictures. Un thriller avvincente che vede protagonista Alessandra Mastronardi nei panni di Daria Giraldi, una brillante ex giocatrice di poker costretta a collaborare con i servizi segreti italiani.

Dove eravamo rimasti

Ancora scossa dagli eventi all'hotel The Rome, Daria è determinata a scoprire chi sia Gemini, figura enigmatica legata all'indagine. Si infiltra in una partita di poker, affrontando Monti e prendendo il posto dell'uomo. L'azzardo le frutta informazioni preziose. Nel frattempo, Ettore Napoli teme per la sua sicurezza: la tensione tra loro cresce, così come un'intesa pericolosa. Quando Davide, fratello di Daria, incontra Gemini, pretende risposte. Daria si trova a un bivio: confessare o tacere. Sceglie di agire da sola, mentre il cammino verso la verità si riempie di ostacoli e ombre.

Anticipazioni terza puntata: Davide sta per smascherare sua sorella?

Al centro della scena, ancora una volta, Daria, coinvolta in un intrigo internazionale che rischia di travolgere tutto ciò che ha di più caro. Mentre prosegue la sua caccia al famigerato Gemini, Daria si trova risucchiata in un vortice sempre più pericoloso. Le domande aumentano, le certezze vacillano e chi le sta vicino comincia a dubitare. Il fratello Davide, sempre più inquieto, decide di non restare più ai margini.

Alessandra Mastronardi e Max Tortora

Vuole risposte, pretende chiarezza: perché Daria continua a escluderlo? Cosa gli sta nascondendo? Il clima si fa ancora più teso quando un nuovo, sconvolgente evento irrompe nella trama: l'inaspettato omicidio di Monti. Un delitto freddo, brutale, che incrina ulteriormente il già fragile equilibrio attorno a Daria. Il sospetto che il crimine sia legato a Gemini si fa sempre più concreto e Daria capisce che la verità potrebbe essere più vicina - e più pericolosa - di quanto credesse.

Nel frattempo, Ettore, l'ambiguo e affascinante uomo dei Servizi Segreti, è sempre più presente nella vita di Daria. Ma le sue intenzioni restano sfuggenti: è davvero attratto da lei o sta solo recitando una parte? Daria, combattuta tra attrazione e diffidenza, si ritrova coinvolta in un gioco che potrebbe essere più grande di lei.

Un concerto da camera si trasforma in un momento rivelatore. Dopo una fuga rocambolesca e un viaggio clandestino, Daria e Gemini si infiltrano in un night club di Belgrado per mettere le mani su un archivio segreto che potrebbe smantellare un'intera organizzazione criminale. Con il tempo che stringe, Ettore si troverà di fronte a una scelta cruciale: seguire il dovere o ascoltare il cuore? La corsa contro il tempo per salvare Daria è ormai cominciata.

Doppio gioco. Simone Liberati in una scena della serie.

Quante puntate ha la serie di Canale 5

Doppio Gioco è composto da otto episodi, che Mediaset ha scelto di proporre in quattro prime serate. Ogni appuntamento include due puntate consecutive dello spy thriller, la cui conclusione è prevista - salvo cambiamenti nei palinsesti - per il 17 giugno 2025.

Dove vedere Doppio Gioco in Tv e streaming

La terza puntata della serie italiana sarà trasmessa questa sera, martedì 10 giugno alle 21.300 su Canale 5. Gli episodi sono disponibili anche in live streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate nella sezione on demand.

Il cast

Alessandra Mastronardi è Daria Giraldi

è Daria Giraldi Max Tortora interpreta Gemini alias Rolando Infantino

interpreta Gemini alias Rolando Infantino Simone Liberati è Ettore Napoli

è Ettore Napoli Domenico Diele veste i panni di Davide Giraldi

veste i panni di Davide Giraldi Kyshan Wilson è Jamilah

è Jamilah Diego Ribon è Longardi

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il backstage della serie: meets Alessandra Mastronardi