Le Iene affondano Rocco Siffredi con la testimonianza di un'ex attrice: "Sul set gridavo dal dolore"

L'inchiesta de Le Iene sui presunti abusi di Rocco Siffredi ai danni di diverse attrici prosegue con nuove testimonianze, che oscurano sempre più la figura del pornodivo la cui posizione, a oggi, non è delle migliori. A parlare questa volta è Diana, ex attrice ucraina del cinema per adulti, le cui parole hanno scosso profondamente il pubblico dell'ultima puntata del programma di Italia 1. Nell'intervista realizzata da Roberta Rei, la donna accusa senza mezzi termini Siffredi di aver abusato di lei durante un provino, descrivendo quel momento come un'esperienza "traumatica e dolorosa".

Diana su Rocco Siffredi a Le Iene: "Mi ha manipolata e violentata"

Nel suo racconto, l'attrice parla di un passato di vulnerabilità e, soprattutto, ingenuità: "Sono stata spinta verso il mondo del porno perché ero finita in una setta. Ho subito un lavaggio del cervello. Le ragazze ucraine e russe scappano dal loro Paese. Sono costrette a farlo per soldi". "Non avevo idea di chi fosse" - prosegue - "ma tutte dicevano che era una leggenda".

La ragazza afferma quindi di aver accettato di partecipare a una scena con Rocco Siffredi dopo aver posto dei limiti precisi ("non volevo fare an*le con lui", dice) che però sarebbero stati ignorati.

"Sembrava una persona carina e così mi sono fidata. Ciò che è successo dopo è stata una delle cose più traumatiche che ho mai vissuto sessualmente. Lui mi ha sostanzialmente violentata. Gridavo dal dolore, piangevo". L'ex attrice racconta di essersi sentita completamente sopraffatta da Siffredi, sia mentalmente che fisicamente. "Ha iniziato così a manipolarmi: 'Dai ce la puoi fare', faceva il gentile e diceva: 'Non ti farò male'. C'era questa idea che non potevi dire di no perché se ti aveva scelto eri super fortunata e privilegiata. Si era creata una tale aspettativa che ero spaventata a dire no".

Malena: "Non ho mai subito abusi, ma quei video mi hanno scioccata"

Le Iene hanno chiesto un commento anche a Malena, nome d'arte di Filomena Mastromarino, storica collaboratrice di Siffredi. L'ex attrice, che aveva già commentato il caso, ha precisato: "A guardare questi video sono scioccata. Quello che avete mostrato non è il set in cui ho lavorato io, che conosco. Quando lavoravo io c'era un team di professionisti, nei video in questione invece c'era Rocco e la ragazza".

Malena ha anche criticato la gestione di Siffredi di tutta la faccenda: "Da lui non ho mai sentito dire "scusate ho sbagliamo e cerco di sistemare tutto". Non ho mai sentito queste parole".

Il silenzio di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi

Rocco Siffredi, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni su quanto emerso. Negli ultimi mesi l'attore è finito più volte sotto i riflettori de Le Iene per gli abusi denunciati da diverse attrici, spesso alle prime armi. Ma dopo aver scritto una lettera aperta al programma, più niente. Il suo silenzio durerà ancora a lungo?