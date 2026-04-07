Artemis II: Project Hail Mary ha aiutato l'equipaggio a prepararsi per la missione

Ryan Gosling ha augurato buon viaggio all'Artemis II in vista della sua storica missione sulla Luna e ritorno, ma il suo film è stato utile in fase di addestramento dell'equipaggio.

L'addestramento dell'equipaggio della Artemis II ha incluso la visione di uno dei film di maggior successo del momento, quel L'ultima missione - Project Hail Mary che vede Ryan Gosling impegnato in una delicatissima missione spaziale. I quattro astronauti in rotta verso la luna avrebbero gradito molto la visione fornendone recensioni entusiastiche.

Il messaggio di Ryan Gosling agli astronauti di Artemis II

Il comandante della NASA Reid Wiseman, il pilota Victor Glover e gli specialisti Christina Hammock Koch e Jeremy Hansen hanno assistito a una proiezione speciale del film di fantascienza con Gosling prima del loro viaggio di 10 giorni intorno alla Luna a bordo della navicella spaziale Orion. Il divo ha anche registrato un messaggio prima del decollo, inviando i suoi migliori auguri al team spaziale.

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Che cosa ha detto l'equipaggio di Artemis II su Project Hail Mary

"Siamo stati davvero fortunati. Abbiamo potuto guardare Project Hail Mary mentre eravamo in quarantena", ha detto Hansen, come riportato da Variety, quando gli è stato chiesto quale messaggio lui e la troupe avrebbero voluto mandare a Gosling. "È stato un vero regalo che ci abbiano mandato un link per guardarlo a casa con le nostre famiglie, preparandoci così alla nostra avventura spaziale."

"Vorrei solo dire a Ryan che l'arte imita la scienza e viceversa, a quanto pare", ha proseguito Hansen. "Ha fatto un lavoro fantastico nel film. È meraviglioso vedere persone che si calano così profondamente in quei ruoli. Ho pensato che fosse un esempio davvero stimolante, qualcuno che si impegna a fondo per salvare l'umanità. È un esempio straordinario che tutti possiamo seguire. Abbiamo tutti pensato che quel film fosse davvero edificante e fonte di ispirazione."

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Come seguire la missione di Artemis II in streaming

Tutti gli appassionati potranno seguire in streaming globale la Missione Artemis II, che durerà 10 giorni e vedrà gli astronauti impegnati in un'orbita attorno alla Luna e nel suo ritorno.

Quanto al film con Ryan Gosling, continua a macinare incassi al botteghino globale avendo superato i 421 milioni complessivi. La pellicola diretta da Phil Lord e Christopher Miller racconta una situazione di estrema gravità per il nostro pianeta. Il Sole sta morendo e le conseguenze sono catastrofiche per la Terra, che rischia di trasformarsi in una distesa di ghiaccio. Tutte le speranze sono riposte in un uomo, un mite professore di scienze delle medie di nome Ryland Grace (Ryan Gosling).

Il motivo? Oltre a insegnare ai ragazzini, Grace è anche un geniale biologo molecolare e potrebbe aver appena scoperto cosa sta uccidendo ogni stella nel cielo notturno. Purtroppo l'unico modo per testare la sua teoria è volare per 11,9 anni luce fino all'unico pianeta sopravvissuto del sistema solare, Tau Ceti. E non è esattamente incoraggiante che il nome in codice della missione - "Progetto Ave Maria" - anticipi il suo sacrificio estremo di fronte a scarsissime possibilità di successo.