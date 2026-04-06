Missione Artemis II: il sorvolo lunare sarà trasmesso in streaming a livello globale

Dalle ore 19 sarà possibile seguire su piattaforme come Netflix e Prime Video i momenti più memorabili della missione della NASA.

I momenti più importanti della missione Artemis II saranno trasmessi in streaming globale anche su piattaforme come Netflix, YouTube, HBO Max, Amazon Prime, Peacock e NASA+.

Dalle ore 19, anche in Italia, sarà possibile seguire in diretta i momenti che porteranno gli astronauti a diventare gli esseri umani che si sono maggiormente allontanati dalla Terra.

Un evento storico in streaming

Poco dopo la mezzanotte, i sei membri dell'equipaggio della missione Artemis II a bordo della navicella Orion effettueranno il flyby lunare mentre sulla Terra si perderanno circa 40 minuti del viaggio quando avverrà il previsto blackout delle comunicazioni, a causa delle interferenze della Luna.

A bordo di Orion ci sono il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover, lo specialista di missione Christina Koch, e il canadese Jeremy Hansen.

Gli astronauti hanno già comunicato da molte ore di essere nella sfera di influenza gravitazionale della Luna e potranno tra qualche ora di vedere dettagli della superficie lunare mai visti da occhio umano.

Un nuovo record da stabilire

L'equipaggio batterà inoltre il record dell'Apollo 13, stabilito nel 1970, diventando gli esseri umani che più si sono allontanati dalla Terra. Gli astronauti, inoltre, vedranno il lato più oscuro della Luna, non visibile dalla Terra.

Gli astronauti hanno un totale di ben 30 punti da osservare e la lista comprende il cratere chiamato Bacino orientale, che risale a 3,8 miliardi di anni fa, senza dimenticare il Bacino di Hertzsprung, la cui forma è stata alterata da impatti successivi.

Al termine dei 40 minuti in cui i membri della missione non potranno comunicare con la Terra, il team della NASA verrà a conoscenza delle prime osservazioni e dei commenti degli astronauti, momento che sarà sicuramente molto emozionante.