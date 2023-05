Arrowverse, la conclusione è alle porte: "Non perdetevi l'epico finale"

La CW ha voluto alimentare l'hype in vista degli episodi finali di The Flash che andranno di fatto a chiudere il ciclo narrativo dell'Arrowverse.

Dopo dieci anni di attività l'Arrowverse è pronto a chiudere i suoi battenti. Quello che inizialmente sembrava essere un universo circoscritto solamente al mondo di Arrow è poi diventato un vero e proprio multiverso condiviso in TV con altri eroi della DC, su tutti The Flash. E proprio in vista degli episodi finali la CW ha voluto alimentare l'hype dei fan.

"Non perdetevi l'ultima corsa" si legge nel poster condiviso dall'emittente americana. Gli ultimi quattro episodi di The Flash comporranno un unico, grande arco narrativo dal titolo A New World e andranno a chiudere gli eventi della serie con Barry Allen e dell'Arrowverse in generale. La prima puntata è andata in onda ieri e il finale verrà trasmesso il 24 maggio.

The Flash 9 non risolverà la storyline dell'ultima stagione di Legends of Tomorrow

The Flash 9, l'ultima corsa ha inizio

La produzione della nona e ultima stagione di The Flash si è conclusa a febbraio a Vancouver, in Canada. Grant Gustin ha aspettato qualche giorno prima di salutare il personaggio alla sua maniera con un emozionante video sui social, accompagnato da una lunga dichiarazione agrodolce in cui spiega cosa prova nel vedere il suo viaggio giungere al termine.

Dopo la conclusione della saga di Red Death, nella seconda parte della nona stagione di The Fklash, Barry Allen affronterà nuovi villain prima di chiudere per sempre la sua corsa. Matt Letscher e Teddy Sears faranno ritorno nella serie The CW nei panni di Reverse-Flash e Zoom. Mentre il ritorno dell'originale Eobard Thawne era inevitabile, la ricomparsa di Zoom è piuttosto sorprendente, specialmente dopo quanto visto in Crisis on Infinite Earths.

Grant Gustin ha chiuso con Flash

L'attore ha dichiarato di aver definitivamente chiuso con il personaggio e di non avere alcun cameo in The Flash, film con Ezra Miller in arrivo nelle sale a giugno. A febbraio si era sparsa la voce secondo cui sarebbe stato proprio Grant Gustin a rimpiazzare Ezra Miller come Flash nel DC Universe, ma a quanto pare non sarà così.