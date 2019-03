Arrow: la serie tv si concluderà con la stagione 8!

L'ottava stagione di Arrow sarà anche l'ultima. Per la serie The CW è giunto il momento di dire addio ai fan e dopo qualche incertezza i produttori hanno deciso di rinnovare lo show per un ottava e ultima stagione che andrà in onda nel 2019-2020 e sarà composta da 10 episodi.

"Questa è stata una decisione difficile da prendere, ma come ogni decisione ardua che abbiamo preso negli ultimi setti anni lo abbiamo fatto nell'interesse di Arrow" hanno spiegato i produttori Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Beth Schwartz in un comunicato. "Siamo consapevoli del fatto che Arrow ha fatto nascere un intero universo di serie tv che continueranno per molti anni a venire. Siamo felici di poter dare un finale che onori la serie, i suoi personaggi e la sua eredità e siamo grati a tutti gli sceneggiatori, produttori, attori e all'incredibile crew che ci ha sostenuto per oltre sette anni."

La star di Arrow Stephen Amell ha postato un messaggio di commiato su Twitter scrivendo: "Interpretare Oliver Queen è stata la più importante esperienza professionale della mia vita, ma non si può essere un vigilant per sempre. Ci sarebbero tante cose da dire... per adesso voglio solo dire grazie."

Playing Oliver Queen has been the greatest professional experience of my life... but you can't be a vigilante forever.



Arrow will return for a final run of 10 episodes this Fall.



There's so much to say... for now I just want to say thank you. — Stephen Amell (@StephenAmell) 6 marzo 2019

L'attore ha poi diffuso su Facebook un commovente video messaggio per salutare i fan.

Arrow è stata lanciata da The CW nel 2012 ed è ancora oggi una delle serie più seguite della rete americana. Il suo successo ha dato vita all'Arrowverse, universo di show interconnessi come The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow. Al momento The CW ha in preparazione un pilot di Batwoman interpretato da Ruby Rose che potrebbe trasformarsi in serie tv.

Arrow vede Stephen Amell nei panni di Oliver Queen, alias Green Arrow. Queen ha ritorno a Starling City cinque anni dopo che tutti lo hanno creduto morto in un naufragio, evento durante il quale ha creato l'eroe Green Arrow per combattere il crimine in città.

