Arrow, Marc Guggenheim: 'I film sui supereroi sono come i Western'

Marc Guggenheim, showrunner di Arrow, è convinto che i film sui supereroi stiano andando nella stessa direzione del Western cioè che il loro tempo stia per scadere. Lo ha rivelato al podcast The Aarthi and Siriam Show, e ha fatto notare anche come gli attuali titoli Marvel e DC nelle sale non siano eccezionali, aggiungendo: "Penso che i film di supereroi diventeranno come i Western, cioè... un genere che si rivisita di tanto in tanto". A riguardo della "stanchezza da supereroi" di cui si parla molto a Hollywood, lo showrunner ha detto: "Mi chiedo quanto di questo sia stanchezza da film di supereroi e quanto di questo sia stanchezza da film di supereroi per adulti".

Guggenheim ha poi continuato: "Uno dei film di maggior successo di quest'anno è 'Across the Spider-Verse', che è un [film] con tutti i tropi, compreso il multiverso, ed è un grande successo. Perché è un successo così grande? Perché è fatto molto bene. Personalmente non penso che sia una questione di stanchezza o meno del pubblico. L'audience sta dicendo: 'Dovete giustificare l'esperienza di andare a teatro a vedere questo film, invece di aspettare un paio di mesi per vederlo su Disney+'".

All'inizio di quest'anno, Marc Guggenheim, che è anche il creatore della serie televisiva Supergirl, ha espresso il suo disappunto per il fatto che i DC Studios non lo abbiano arruolato nel gruppo di sceneggiatori che si occuperanno del nuovo DCU sotto l'egida creativa e produttiva di James Gunn e Peter Safran. Dopo essersi occupato praticamente dell'intero Arrowverse è abbastanza facile capire perché Guggenheim abbia pensato di potere essere utile ai due nuovi responsabili dei DC Studios.

Il regista però, potrebbe avere ragione a dire che il tempo stia per scadere per i film di supereroi e che il problema sia rappresentato da quelli brutti. In effetti basta guardare gli ultimi incassi di alcune pellicole di genere come Ant-Man and the Wasp: Quantumania che ha subito il più grande calo al box office USA di sempre seguito da Shazam! Furia degli dei, che è risultato un flop colossale. Per non parlare del più recente The Flash che è stato tacciato di essere il peggior flop di botteghino nella storia della DC. Il 2024 sembra un pò più promettente ma all'orizzonte si profilano inevitabili ritardi causati dagli scioperi della SAG-AFTRA. Con un pò di fortuna, i DC Studios daranno al franchise il nuovo inizio di cui ha bisogno, mentre i Marvel Studios devono rendere di una priorità il ritorno ai giorni di gloria della Saga dell'Infinito.

