Arrowverse: The CW annuncia la fine del franchise dopo 11 anni

Dopo ben 11 anni dal debutto della prima stagione di Arrow, la serie con protagonista Stephen Amell, adesso l'Arrowverse si appresta a giungere al termine. The CW ha infatti annunciato che Superman & Lois, l'ultima serie ancora in onda, terminerà con la quarta stagione nel 2024, ponendo così fine al grande progetto televisivo basato sui fumetti DC Comics.

L'ultima stagione di Superman & Lois sarà composta da 10 episodi e andrà in onda il prossimo anno sul canale televisivo, oltre che sulla piattaforma di streaming MAX il giorno successivo. Si tratta dell'ultimo tassello dell'universo televisivo che, nel corso degli anni, si è sviluppato attraverso serie quali The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning e Batwoman.

Arrow: Stephen Amell in un momento del pilot della serie CW

Il creatore dell'Arrowverse, Marc Guggenheim, non è sembrato molto contento della sua esperienza. In un lungo post pubblicato sul suo profilo ha dichiarato di come, a suo modo di vedere, abbia perso del tempo prezioso: "Lavorare con la DC è stata una sfida appagante dal punto di vista creativo, ma ha comportato immensi sacrifici, avversità e problemi personali. Tutte cose che dal punto di vista professionale non mi hanno portato a nulla. Pensavo che l'Arrowverse mi avrebbe portato a qualcosa di più grosso ma sento, professionalmente parlando, di aver sprecato tempo prezioso della mia carriera".

Guggenheim ha poi parlato di come in molti pensavano che il grande crossover Crisi sulle terre infinite avrebbe portato a chiamate importante dai piani alti della DC, ma così non è stato: "Prima ancora che la Marvel portasse sullo schermo il concetto di Multiverso, noi lo avevamo fatto con Crisi sulle terre infinite. Eravamo riusciti a collegare tra loro show e film del passato come Smalville, il Batman del 1989, la serie su Batman degli anni '60, la prima serie su Flash, Titans, Doom Patrol e via discorrendo. Per non parlare del fatto che Ezra Miller è tornato a indossare i panni del Flash cinematografico incontrando quello di Grant Gustin. Ma non ha portato a nulla, nessuno mi ha chiamato".