Stephen Amell tornerebbe nei panni di Arrow nel DCU di James Gunn? 'Devo prima vedere un frammento del film'

Dopo la fine della serie di The Flash su The CW, la porta dell'Arrowverse è stata chiusa per sempre. Arrow è terminato nel 2020 dopo la morte di Oliver Queen in Crisis on Infinite Earths, mentre Batwoman e Legends of Tomorrow sono stati entrambi cancellati prima di poter ricevere una conclusione adeguata (con grande disappunto dei fan). È difficile immaginare che l'Arrowverse possa essere rianimato, soprattutto con il lancio da parte dei DC Studios di una nuova serie di film e progetti ambientati nel DCU.

Alcuni attori del DCEU riprenderanno i loro ruoli in quel mondo, ma non ci aspettiamo che Stephen Amell, ad esempio, abbia la possibilità di interpretare nuovamente Freccia Verde. L'attore di Arrow, ha parlato di un possibile ritorno in numerose occasioni, suggerendo che la DC deve convincerlo a interpretare di nuovo Ollie e non il contrario.

Parlando con MovieWeb di Code 8: Part II, Amell ha dichiarato: "Non lo so. Penso che sarebbe davvero utile vedere, tipo, un frammento del film prima di decidere se voglio farne parte. Perché ho amato interpretare Oliver Queen, e non mi sembra che essere nell' universo cinematografico convaliderebbe quel personaggio. Abbiamo fatto otto stagioni, 170 episodi, e non cambierei nulla. Quindi, sapete, se mi chiamano, bene, se non mi chiamano, bene lo stesso!".

Arrow, la rivelazione di Stephen Amell: "Doveva durare soltanto 5 stagioni"

Arrow: Stephen Amell in un momento del pilot della serie CW

Amell tornerà nei panni di Freddia Verde?

È improbabile che Amell abbia il tempo di unirsi al DCU, dato che ha recentemente firmato per recitare in un revival di Suits. Inoltre, dopo la fine di Arrow è diventato una figura sorprendentemente divisiva, a seguito della notizia della sua cacciata da un aereo dopo a una forte discussione da ubriaco con la moglie nel 2021.

Poi, ci sono state le sue osservazioni sullo sciopero SAG-AFTRA dell'anno scorso, che lo hanno messo sotto il mirino dei suoi colleghi attori a causa di un'apparente mancanza di sostegno da parte sua.

Gunn ha dichiarato che Freccia Verde è uno dei suoi personaggi preferiti dei fumetti, quindi siamo sicuri che per l'Arciere di Smeraldo sono in atto dei piani per il grande o piccolo schermo. Non è certo che questi coinvolgano l'attore che ha trascorso quasi un decennio a interpretare il personaggio in televisione.