Arrow 8: Stephen Amell indossa il costume per l'ultima volta nelle foto dal set

Le foto dal set di Arrow 8 mostrano Stephen Amell intento a indossare per l'ultima volta il costume di Green Arrow.

Hanno appena preso il via le riprese dell'ottava e ultima stagione di Arrow. L'interprete della serie The CW che ha lanciato l'Arrowverse, Stephen Amell, è stato immortalato sul set intento a prepararsi per le riprese. Le foto svelano la parte inferiore del costume di Green Arrow e il trucco sul volto di Amell.

Nel frattempo è stato rivelato il titolo del primo episodio della nuova stagione, Starling City, e Amell stesso ha postato un ciak che contiene interessanti informazioni. A dirigere l'episodio sarà James Bamford, mentre Gord Verheul sarà il direttore della fotografia. A colpire, però, sono soprattutto il logo dell'ottava stagione di Arrow e il tag inserito da Amell, "one last time". Il post suggerisce che per l'attore sarà difficile dire addio al personaggio di Oliver Queen anche se pare che gli verrà riservato un commiato ad alto contenuto emozionale.

Di recente la produttrice dello show Beth Schwartz ha condiviso la prima pagina dello script di Starling City rivelando che il titolo fa riferimento al nome originario della città poi divenuta Star City. A quanto pare, nell'episodio in questione potrebbe fare la sua ricomparsa The Monitor in un'altra parte del Multiverso in cui non è avvenuto il cambio del nome. Sappiamo, inoltre, che gli ultimi 10 episodi di Arrow saranno dominati dalla storyline del crossover Crisis on Infinite Earths.

L'ottava e ultima stagione di Arrow farà ritorno su The CW il 15 ottobre. Nel frattempo tra pochi giorni il San Diego Comic-Con 2019 ospiterà il panel dedicato alla popolare serie tv e forse per l'occasione verrà svelato il primo trailer.