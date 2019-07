Arrow 8: nuovo costume svelato da un tweet, ma non è quello di Oliver Queen

Una misteriosa foto avrebbe svelato il nuovo costume di Oliver Queen in Arrow 8... oppure no.

Un tweet avrebbe rivelato il look del nuovo costume di Arrow 8, ma a quanto pare il costume non sarebbe quello di Oliver Queen.

Da tempo circolano rumor sul nuovo costume che Oliver Queen dovrebbe indossare nell'ottava stagione di Arrow. In più ci si mette il tweet con cui Marc Guggenheim ha diffuso una misteriosa foto di un costume di pelle che in molti hanno sospettato esser quello che Oliver Queen indosserà nell'ottava e ultima stagione di Arrow.

Con le le foto di due costumi misteriosi, Marc Guggenheim ha confermato che la produzione della nuova stagione di Arrow è attualmente in corso scatenando la curiosità e le illazioni dei fan. A qual punto, lo stesso produttore è stato costretto a tornare sul social per specificare che la foto del costume vedere e marrone di cui tutti parlano non apparterrebbe a Oliver Queen.

Con la fine dell'ottava stagione, si concluderà la saga di Arrow, serie di punta dell'Arrowverse che proseguirà con le altre serie in onda su The CW e con il debutto di Batwoman. Vi sarebbe, inoltre, un potenziale spinoff di Arrow in arrivo, anticipato dai flashforward di Star City 2040, con i figli di Oliver Queen - Mia e William - determinati a indossare i costumi del padre e di Felicity Smoak per proseguire la lotta contro il crimine. Ancora non sappiamo le spinoff entrerà in produzione, ma la star di Arrow Stephen Amell ha dichiarato di essere disponibile a fare ritorno nel ruolo di Oliver Queen anche dopo la fine dell'ottava stagione.