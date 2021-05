Army of the Dead: come vedere i primi 15 minuti del film di Zack Snyder il 13 maggio

Un evento interattivo globale per permettere ai fan di sbloccare i primi 15 minuti dello zombie thriller di Zack Snyder Army of the Dead: l'appuntamento è sul canale YouTube di Netflix giovedì 13 maggio alle ore 19.

Netflix invita il pubblico a un evento live streaming globale per Army of the Dead che consentirà ai fan di sbloccare i primi 15 minuti del film di Zack Snyder attraverso una "esperienza interattiva".

Army of the Dead: Dave Bautista e Ella Purnell in una scena

L'evento, disponibile solo sul canale YouTube di Netflix, è fissato per giovedì 13 maggio alle ore 19:00 (ora italiana). I fan possono sintonizzarsi su questa esperienza interattiva per sbloccare i primi 15 minuti di Army of the Dead e vedere le apparizioni speciali del regista Zack Snyder, nonché dei membri del cast Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder e Tig Notaro.

Una volta sbloccato, il pubblico avrà una finestra di 32 ore per guardare l'inizio di Army of The Dead sul canale YouTube di Netflix, che è "la stessa quantità di tempo che Scott Ward (Dave Bautista) e il suo equipaggio hanno a disposizione per entrare nella Las Vegas infestata di zombi e recuperare i 200 milioni di dollari nascosti in un caveau prima che la città venga bombardata". Il comunicato stampa di Netflix afferma anche che i fan dovranno "scavare" per il video, qualunque cosa significhi.

Army of the Dead, Zack Snyder ammette: "Non sopravvivrei ad un'apocalisse zombie"

Le prime impressioni della critica americana promuovono Army of the Dead. Il film, diretto da Zack Snyder e scritto insieme a Joby Harold e Shay Hatten, vede Dave Bautista a capo di un manipolo di mercenari di cui fanno parte Ella Purnell, Ana de la Reguera, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder e Tig Notaro impegnato in una pericolosa missione: recuperare un bottino celato in un casinò di Las Vegas dopo un'apocalisse zombie.

Army of the Dead uscirà su Netflix il 21 maggio, ma prima avrà un passaggio nelle sale americane a partire dal 14 maggio.