Armie Hammer chiede scusa ai fan di Stan Lee per i suoi commenti su Twitter

Francesco Bellu

Pochi giorni fa si era attirato le ire dei fan di Stan Lee, ora però Armie Hammer ha fatto un passo indietro e ha chiesto scusa per i suoi commenti in cui criticava le persone che avevano postato delle fotografie in compagnia dell'autore dei Vendicatori come omaggio o ricordo dopo la sua morte, avvenuta il 12 novembre scorso.

Armie Hammer ha riconosciuto che il suo "commento social non necessario" ha offeso molte persone che stavano celebrando il talento di Stan Lee. "Mentre tentavo di fornire alcuni commenti sociali inutili sull'attuale cultura del selfie, io (in tutta sincerità - grazie, Jeffrey Dean Morgan) ho inavvertitamente offeso molti che stavano veramente soffrendo per la perdita di una vera icona. Voglio scusarmi dal profondo del mio cuore e lavorerò sul mio controllo degli impulsi prima di scrivere su Twitter".

L'attore di Chiamami col tuo nome aveva, infatti, elogiato su Twitter in modo sarcastico queste dimostrazioni d'affetto scrivendo: "Non c'è modo migliore di commemorare una leggenda assoluta che mettere su una tua foto", scatenando una vera bagarre sul web da parte di tanti appassionati del re dei fumetti Marvel, comprese numerose celebrità come Jeffrey Dean Morgan. Il protagonista di Negan di The Walking Dead gli aveva, infatti, risposto per le rime scrivendo: "Sembra che tu abbia trovato il modo di usare il lutto degli altri e i loro ricordi per attirare l'attenzione su di te. Sei un vero c......e".

Morgan è solo uno dei tantissimi ad aver espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del creatore di Spider-Man, giusto ieri l'intero cast di The Avengersha pubblicato un messaggio congiunto su The Hollywood Reporter in cui si legge: "Riconosciamo il suo contributo creativo, le migliaia di uomini e donne che ha a lungo impiegato, i milioni che continueranno ad essere intrattenuti, e sopra ogni cosa, il suo spirito inimitabile, grazia e umiltà. Stan ti amiamo, ci mancherai, siamo grati di aver rappresentato una piccola parte della tua straordinaria eredità". Firmato: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner e Chris Hemsworth.