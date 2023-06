Armie Hammer ed Elizabeth Chambers finalizzano il divorzio

Armie Hammer e Elizabeth Chambers hanno finalizzato il loro divorzio quasi tre anni dopo aver annunciato congiuntamente la separazione: la coppia, che è stata sposata per circa un decennio, condivide due figli: la figlia Harper, di 8 anni, e il figlio Ford, di soli 6 anni.

Secondo i documenti legali ottenuti da TMZ, Hammer e Chambers hanno raggiunto un accordo riguardo alla divisione dei beni e alle questioni relative agli alimenti. La notizia arriva tre settimane dopo che l'Ufficio del Procuratore Distrettuale di Los Angeles ha annunciato che l'attore non sarebbe stato accusato di aggressione sessuale.

Una giusta causa: una scena con Armie Hammer

Secondo un insider di Vanity Fair, Hammer avrebbe inizialmente confessato di aver avuto una relazione "una tantum" dopo la nascita del loro figlio nel 2017. La stessa fonte ha affermato che anni dopo la Chambers "ha trovato prove di una relazione che Armie stava avendo con una collega".

Infine, tutto è precipitato con le accuse di cannibalismo che l'attore ha dovuto affrontare a partire dal 2021. In seguito una donna ha pubblicamente accusato Armie Hammer di averla violentata anche se, dopo un'indagine di 2 anni, a maggio l'ufficio del procuratore distrettuale ha annunciato che non sarebbe stato incriminato. Tuttavia, molte altre donne hanno affermato di aver avuto relazioni sessuali con l'attore di Call Me by Your Name mentre era ancora sposato con Elizabeth Chambers.