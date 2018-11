Aquaman: Nicole Kidman risponde alle critiche sulla sua età

In Aquaman potremo finalmente fare la conoscenza approfondita del personaggio di Arthur Curry, visto già in Batman v Superman: Dawn of Justice e in Justice League, e incontreremo sua madre, Atlanna, interpretata da Nicole Kidman. Avendo la Kidman 51 anni e Jason Momoa quasi 40, in molti hanno sollevato qualche dubbio sull'opportunità di dare una madre così giovane al futuro Re di Atlantide. Ma Nicole Kidman ha risposto per le rime ai critici spiegando:

"Nel contesto del mondo dei supereroi questo non conta. Atlanna non invecchia".

Nel materiale di Aquaman mostrato finora, abbiamo visto Atlanna coinvolta solo in flashback ambientati all'epoca in cui Arthur Curry era un bambino. La vedremo con l'eroe adulto? Questo non lo sappiamo ancora. Nei fumetti DC a volte Atlanna è morta quando Arthur Curry è adulto, ma in New 52 è stato rivelato che è viva e vegeta avendo finto la propria morte. Resta da capire quale storyline sposerà Aquaman. I fan sono, inoltre, curiosi di scoprire cosail film ha in serbo per il padre umano di Arthur Curry, Thomas Curry, interpretato da Temuera Morrison.

Aquaman, diretto da James Wan, vede il ritorno di Jason Momoa in veste di protagonista dopo il debutto nell'universo DC con Justice League , Amber Heard torna nei panni della sensuale Mera. Con loro nel cast Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Willem Dafoe e Patrick Wilson nel ruolo del villain Lord Orm.

