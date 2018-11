Aquaman: James Wan annuncia di aver completato il film

Aquaman, il cinecomic con protagonista Jason Momoa, è stato finalmente completato dal suo regista James Wan, come ha annunciato con un post condiviso su Instagram.

Il filmmaker ha dichiarato: "Dopo due anni che mi hanno consumato e divorato ogni ora in cui sono stato sveglio, questo piccolo film indipendente è finalmente completato".

Wan ha poi proseguito ringraziando tutto il team che ha lavorato agli effetti speciali, al montaggio e al sonoro per il loro impegno sette giorni alla settimana senza un giorno libero, con lo scopo di realizzare il film definito "unico e meraviglioso".

James ha quindi concluso: "Tutti vi hanno messo il proprio cuore e la propria anima. Non vedo l'ora di condividere il risultato il 21 dicembre! Nel frattempo mi concenderò un pisolino davvero lungo".

Aquaman, diretto da James Wan, vede il ritorno di Jason Momoa in veste di protagonista dopo il debutto nell'universo DC con Justice League , Amber Heard torna nei panni della sensuale Mera. Con loro nel cast Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Willem Dafoe e Patrick Wilson nel ruolo del villain Lord Orm.

L'uscita italiana di Aquaman è fissata per il 1 gennaio 2019.