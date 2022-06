Aquaman, Julie Andrews non ricorda cosa ha doppiato nel film: "Un serpente marino o qualcosa così"

Julia Andrews ha ricordato velocemente il suo doppiaggio per Aquaman, ammettendo di non ricordare cosa fosse la creatura a cui lei stessa ha prestato la voce.

Persino Julie Andrews non sa ancora cosa fosse esattamente il personaggio da lei doppiato in Aquaman. La vincitrice dell'Oscar ha infatti ammesso di aver intuito di aver doppiato "una specie di serpente marino o qualcosa del genere", senza riuscire ad entrare nello specifico.

A distanza di quattro anni dall'uscita di Aquaman, in molti ricorderanno il coinvolgimento di Julie Andrews nel film, come doppiatrice di una creatura marina che parla telepaticamente con il supereroe protagonista, interpretato da Jason Momoa. La star di Mary Poppins, però, ancora oggi non saprebbe descrivere il personaggio a cui lei stessa ha prestato la voce. "A partire da Cattivissimo me e Bridgerton e, uhm, non menzionerò Aquaman, dove interpreto una specie di serpente marino o qualcosa del genere", ha detto ridendo Andrews a Vanity Fair, aggiungendo: "A quante cose interessanti si può prestare la propria voce!". Andrews, la cui carriera di doppiaggio include la voce narrante di Bridgerton e la madre di Gru nel franchise di Cattivissimo me, ha avuto più che altro un cameo nel ruolo di Karathen in Aquaman.

La Andrews ha definito la sua carriera di doppiatrice come un "tutto un altro tipo di regia". Ha dichiarato: "Non devo più truccarmi e acconciarmi. Vado in studio e faccio le mie voci fuori campo. Basta semplicemente scagliare tutto contro il muro e loro prendono ciò che vogliono. Quindi c'è anche molta possibilità di sperimentare". Il produttore di Aquaman, Peter Safran, ha rivelato nel dicembre 2018 che la Andrews ha registrato il suo cameo direttamente da casa sua. "Era fantastica", ha detto Safran, aggiungendo: "L'ha davvero azzeccata, ha dato a James Wan tutto ciò che voleva, e basta. Ascolti Mary Poppins e ascolti Karathen". A quel tempo, Safran ha anche detto che la porta è sempre aperta per il ritorno di Andrews e quindi di Karathen: "Devo credere che con tutto il lavoro che è stato dedicato alla creazione di Karathen, non esiste possibilità di farla tornare nei film futuri?".

Al momento, la data di uscita di Aquaman 2 è fissata per il 17 marzo 2023.