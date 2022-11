Black Panther: Wakanda Forever, chi vincerebbe in uno scontro fra Aquaman e Namor?

Su internet sta impazzando un acceso dibattito ispirato dalla recente uscita nelle sale di Black Panther: Wakanda Forever. Nel dettaglio, l'introduzione del personaggio di Namor in questo sequel ha spinto i fan DC a un confronto diretto con il loro amatissimo Aquaman, date le molteplici somiglianze fra i due.

La domanda alla base della discussione fra i fan Marvel e DC è la seguente: chi governa meglio il mare fra i due?

Da una parte troviamo Namor. Nato da una principessa dell'antica Atlantide, e non soltanto è dotato di una forza sovrannaturale, ma anche di una discendenza regale. Per adesso abbiamo avuto solamente un assaggio delle sue potenzialità in Black Panther: Wakanda Forever.

Diversamente Aquaman è stato ideato successivamente dalla DC, come risposta alla Marvel. Ѐ più giovane e la sua carriera inizia in maniera più timida per poi affermarsi sempre di più negli anni.

Entrando nel vivo di questa discussione attualmente in atto su Twitter, troviamo più fazioni pronte ad esprimere la propria opinione in merito a questi due. Una delle tesi più diffuse sostiene che Aquaman sia avvantaggiato rispetto all'antieroe di Black Panther: Wakanda Forever, dato che non ha bisogno di ricaricarsi con l'acqua quando è sulla terra ferma. Ispirati da questo paragone molti hanno chiesto a gran voce di un ipotetico e futuro scontro diretto.

Nel mucchio troviamo anche persone che tentano di riflettere sull'impatto commerciale di un film basato su questo scontro fra titani, in relazione alle pellicole precedenti, scherzando sul fatto che "toglierebbero vendite a Black Adam".

Ovviamente, pur nella loro somiglianza, le differenze fra Aquaman e Namnor sono palesi non soltanto dal punto di vista dei poteri e delle abilità, ma anche di quello morale. Il primo è un eroe che non vacilla mai, seguendo la propria missione fino in fondo, mentre il secondo non ha alcuna intenzione di abbandonare la propria condizione di Antieroe, almeno per adesso.

Come finirebbe una battaglia all'ultimo sangue? Per adesso neanche i fan più esperti sono ancora usciti a trovare una soluzione definitiva alla domanda, ma voi che ne pensate?