Aquaman e il regno perduto: una scena nella proiezioni test ha fatto uscire il pubblico dalla sala?

I report di controversie legate ad Aquaman e il regno perduto non si fermano. Secondo un nuovo rumor circolato su Twitter, una scena particolarmente cupa avrebbe spinto diversi spettatori ad abbandonare la sala durante una proiezione test del cinecomic. Lo scooper MyTimeToShineHello ha condiviso l'affermazione riportata da Grace Randolph secondo cui molti spettatori si sarebbero alzati e avrebbero lasciato la sala prima della fine.

I rumor riportano dettagli specifici sulla scena che ha disturbato gli spettatori. Si tratterebbe, infatti, del momento in cui il pubblico assiste alla morte di Aquababy, il figlio di Arthur Curry (Jason Momoa) e Mera (Amber Heard). Scena che i fan più esperti temevano, visto che è contenuta nei fumetti, dove Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) uccide il bambino senza pietà.

Un film che non trova pace

Al momento si tratta di voci prive di conferma ufficiale, anche se è stato riportato più volte durante la produzione che Aquaman e il Regno Perduto avrebbe subito molti cambiamenti a causa dell'esito non proprio positivo delle proiezioni test. Il destino di Aquababy nella versione finale del film rimane per ora poco chiaro, poiché è possibile che la scena della sua morte sia stata scartata in seguito alle reazioni del pubblico. Ma è anche possibile che la scena di cui si parla rimanga nel film se il regista James Wan opterà per un approccio più fedele al fumetto.

In ogni caso, la presenza del figlio di Aquaman e Mera è stata confermata nel trailer di Aquaman e il Regno Perduto, che ha anticipato lo scontro epocale tra l'Aquaman di Jason Momoa e il furioso Black Manta.

La sinossi ufficiale del film

La sinossi ufficiale di Aquaman e il Regno Perduto anticipa: Non riuscendo a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di annientare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta, in possesso del potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola, è più temibile che mai. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l'ex re di Atlantide, per forgiare un'improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo intero, da una distruzione irreversibile.

L'uscita italiana di Aquaman e il Regno Perduto è fissata al 20 dicembre.