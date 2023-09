Aquaman e il Regno Perduto adatterà una delle storie più controverse del personaggio

Dopo l'arrivo in streaming del primo trailer, alcuni fan stanno cominciando a convincersi che Aquaman e il Regno Perduto potrebbe effettivamente adattare una delle storie a fumetti più controverse su Arthur Curry.

Il trailer mostra infatti David Hyde / Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) e la sua ricerca di vendetta verso Arthur - che, questa volta, apparentemente comporterà la distruzione di tutto ciò che gli è caro con l'aiuto del Tridente Nero. Come rivela una linea di dialogo più avanti nel filmato, Manta vuole eliminare l'intera discendenza reale, cosa che si complica ulteriormente con la rivelazione che Arthur e Mera (Amber Heard) hanno avuto un figlio.

Per chi ha familiarità con i fumetti di Aquaman, questo ha già fatto sorgere la seguente domanda: Black Manta finirà per uccidere il figlio di Aquaman?

Arthur Curry Jr. (noto come "Aquababy") è apparso per la prima volta nei fumetti della DC nel 1965, dando ad Arthur e Mera un nuovo status quo di famiglia felice per quasi un decennio. Tutto ciò si è complicato quando, a metà degli anni Settanta, Arthur ha scoperto una cospirazione che lavorava per destituirlo ad Atlantide e si è imbattuto in una fazione segreta di atlantidei chiamata gli Idilisti.

Aquaman e il Regno Perduto e il DCU, James Wan: "Abbiamo dovuto fare modifiche fino all'ultimo"

A un certo punto, Black Manta prende il controllo degli Idillisti, catturando Aqualad e costringendo Arthur a un combattimento mortale con lui. Nel frattempo, la vita di Aquababy era in bilico, poiché Manta lo aveva rinchiuso in una bolla di vetro piena d'aria, che avrebbe soffocato i suoi polmoni atlantidei in pochi minuti. Sebbene Arthur riesca a cavarsela, non riesce a salvare Aquababy ed è così costretto a seppellisce suo figlio ad Amnesty Bay. Da quel momento in poi, il rapporto tra Arthur e Mera si fa sempre più teso e l'astio di Arthur nei confronti di Manta non fa che aumentare.

Ovviamente, se Aquaman e il Regno Perduto dovesse adattare questa storyline non si tratterà di un adattamento estremamente fedele, ma di sicuro sarebbe molto interessante.