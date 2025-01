Aquaman e il Regno Perduto: l'edizione 4K Ultra HD + Blu-ray è scontata su Amazon

Su Amazon potete attualmente trovare l'edizione 4K Ultra HD + Blu-ray di Aquaman e il Regno Perduto in sconto.

L'edizione 4K Ultra HD + Blu-ray di Aquaman e il Regno Perduto è in sconto su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo, potete trovarla a 11,64€, con uno sconto del 23% sul prezzo mediano indicato (15,08€). I dettagli relativi al film in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione 4K Ultra HD + Blu-ray di Aquaman e il Regno Perduto indicata è venduta e spedita da Amazon.

L'edizione 4K Ultra HD + Blu-ray di Aquaman e il Regno Perduto

L'avventura sottomarina di uno dei personaggi più iconici dell'universo DC torna a risplendere in una spettacolare edizione 4K Ultra HD + Blu-ray, portando con sé tutta la potenza e la magia di Aquaman e il Regno Perduto. In questa nuova epopea, Jason Momoa riprende il ruolo del carismatico sovrano di Atlantide, in un racconto che intreccia mitologia, azione vertiginosa e spettacolari battaglie tra il mare e la terra.

Questa edizione vuole catturare ogni dettaglio visivo dell'universo sommerso in qualità 4K. Dai legami familiari complessi tra Aquaman e suo fratello Orm, fino alla minaccia devastante del Tridente Nero brandito da un Black Manta più letale che mai, ogni istante di questa esperienza cinematografica è progettato per stupire e conquistare.