Aquaman e il Regno Perduto, il primo poster ufficiale del film con Jason Momoa dal CinemaCon

In preparazione del CinemaCon, iniziano già a spuntare i primi materiali promozionali, come il poster ufficiale nuovo cinecomic DC con Jason Momoa, Aquaman e il Regno Perduto.

Sappiamo ancora molto poco su Aquaman e il Regno Perduto, ma dal CinemaCon, dove si vocifera potrebbe essere mostrato il primo trailer del film con Jason Momoa, ci arriva anche un nuovo poster ufficiale.

Mentre sappiamo già con certezza che vedremo The Flash al CinemaCon 2023 (e per intero), non è ancora noto cosa invece verrà mostrato delle altre produzioni DC, in particolare dell'atteso sequel di Aquaman, il cinecomic del 2018 con protagonista Jason Momoa.

La curiosità nei confronti della pellicola è tanta, specialmente visto che si parla di probabili alleanze e scomodi ritorni, anche se per lungo tempo l'attenzione mediatica è stata rivolta più verso questioni esterne (il possibile licenziamento di Amber Heard) che verso lo stesso film.

Amber Heard: "Il mio ruolo in Aquaman 2 è stato ridotto dopo che sono stata definita una bugiarda"

Ora, però, si torna a parlare di ciò che potrebbe accadere ad Arthur Curry e gli altri protagonisti di Aquaman e il Regno Perduto, e ad anticipare il tutto arriva un nuovo poster promozionale.

"Un nuovo poster per Aquaman e il Regno Perduto è stato mostrato al CinemaCon 2023"

Come fa notare anche MovieWeb, non è che venga rivelato granché, ma l'estetica ricorda dei concept art postati da James Wan in cui ci veniva mostrata una creatura intrappolata nel ghiaccio. Cosa dobbiamo aspettarci?

Aquaman e il Regno Perduto arriverà a dicembre al cinema.