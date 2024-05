Il Signore degli Anelli: il nuovo film risolverà il "problema con Gandalf" della serie Prime Video?

Come noto, Warner Bros. sta lavorando a un nuovo film del Signore degli Anelli per il 2026, e questo potrebbe risolvere il problema con Gandalf ne Gli Anelli del Potere di Amazon.

Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum è stato annunciato dallo studio poche settimane fa, confermando che la Warner Bros. sta procedendo a pieno ritmo con il suo piano di espansione del franchise. Un film d'animazione, intitolato La guerra dei Rohirrim, uscirà nelle sale a breve per continuerà a portare sul grande schermo il mondo e i personaggi dei libri di J.R.R. Tolkien.

Naturalmente, The Hunt for Gollum si differenzierà da La guerra dei Rohirrim per un aspetto fondamentale. Mentre quest'ultimo farà luce su luoghi ed eventi della trilogia principale, non sarà collegato ad essa come il film di e con Andy Serkis. Quest'ultimo vedrà il ritorno di Peter Jackson come produttore e riporterà Serkis nel ruolo di Gollum.

Il problema con Gandalf nella serie Prime Video

Questi collegamenti con la trilogia originale, insieme alla collocazione temporale del nuovo film del Signore degli Anelli, faranno piacere ai fan di vecchia data e potrebbero anche rimediare a un'ingiustizia subita da Gandalf ne Gli Anelli del Potere.

Sebbene Gandalf non sia menzionato per nome nella prima stagione de Gli Anelli del Potere, sembra sia proprio lui il misterioso personaggio presentato nello show. Parliamo di un uomo chiamato Lo Straniero, che cade dal cielo all'inizio della prima stagione. Man mano che Nori Brandipiede lo conosce, diventa sempre più evidente che lo Straniero ha capacità straordinarie. Infatti, la sua capacità di usare la magia e i suoi problemi di adattamento alla Terra di Mezzo fanno pensare che sia uno dei Maiar di Tolkien. I Maiar sono spiriti inviati ad aiutare la Terra di Mezzo e Gandalf è uno di loro.

È probabile che lo Straniero e Gandalf siano la stessa persona, ma questo significa che Ian McKellen non è l'unico attore a interpretare il personaggio. Daniel Weyman ha interpretato il ruolo nella serie Prime Video. Sebbene sia bravo, alcuni potrebbero considerare un'ingiustizia il fatto che McKellen non sia stato coinvolto.

Gli Anelli del Potere 2: una featurette anticipa la storia dei protagonisti e svela il lavoro sul set

È probabile che The Hunt for Gollum si svolga a ridosso della trilogia de Il Signore degli Anelli. Questo aprirebbe le porte al ritorno di alcuni personaggi di LOTR. Due di questi potrebbero fare la loro comparsa: Gandalf e Aragorn, poiché entrambi sono coinvolti nella ricerca di Gollum negli scritti di Tolkien. Se Gandalf sarà incluso nella storia del film, McKellen potrebbe tornare a ricoprire il ruolo.