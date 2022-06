Amber Heard: la petizione per rimuovere l'attrice da Aquaman 2 raggiunge l'obiettivo di 4,5 milioni di firme

La petizione per rimuovere Amber Heard da Aquaman 2 ha raggiunto l'obiettivo di 4,5 milioni di firme in seguito alla vittoria del processo per diffamazione da parte di Johnny Depp.

Il verdetto nel caso di diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard è stato reso pubblico la scorsa settimana, ma questo non ha fermato la petizione online per rimuovere l'attrice da Aquaman 2 che ha recentemente raggiunto il suo obbiettivo, per poi spostare ulteriormente il benchmark.

Amber Heard in una scena del film Never Back Down

La petizione per la rimozione della Heard dal franchise di Aquaman è stata avviata dopo che a Johnny Depp è stato chiesto di dimettersi dal ruolo di Grindelwald in Animali fantastici: I segreti di Silente. Dal momento che il Wizarding World è di proprietà della Warner Bros. proprio come il franchise di Aquaman, i fan dell'attore hanno chiesto che la sua ex moglie affrontasse le sue stesse conseguenze.

La petizione Change.Org ha superato oltre 4,5 milioni di firme e il nuovo obiettivo è stato fissato a 6 milioni. Per quanto concerne le petizioni sull'industria dell'intrattenimento, sembra che non ce ne sia nessuna che abbia ricevuto così tanta attenzione e abbia continuato ad ottenere firme per anni e anni.

Aquaman: un primo piano di Amber Heard

Il ruolo di Amber Heard nei panni di Mera nel franchise di Aquaman è stato menzionato diverse volte nel corso del processo per diffamazione e Depp in persona ha rivelato di aver aiutato l'ex moglie ad ottenere la parte mentre i due stavano ancora assieme.