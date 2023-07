Aquaman e il Regno Perduto, Patrick Wilson svela quando sono avvenuti i reshoot del film DC

Sembra che non sia passato molto tempo dai reshoot del cinecomic DC Aquaman e il Regno Perduto, a giudicare dalle ultime dichiarazioni di Patrick Wilson.

Stando agli ultimi spostamenti di calendario, Aquaman e il Regno perduto arriverà a dicembre al cinema, per cui, teoricamente, c'è ancora un po' di spazio di manovra in termini di reshoot, che a quanto pare sono stati anche piuttosto recenti... Sentiamo cosa ha rivelato Patrick Wilson sullo sviluppo del film DC.

Ora che la data d'uscita di Aquaman e il Regno Perduto sembra essere quella definitiva (dopo vari spostamenti dovuti, parrebbe, alla riorganizzazione post-acquisizione di WarnerMedia da parte di Discovery e alla necessità di fare economia su alcuni fronti) si può finalmente fare qualche previsione su quando vedremo i primi materiali promozionali del film con protagonista Jason Momoa, e dunque una versione definitiva di ciò che arriverà sugli schermi.

Aquaman: una foto del film

Aquaman 2 non è ancora completo?

Nel frattempo, però, come d'altronde anticipato anche in parte da James Wan, sembra che si continui con gli ultimi ritocchi al film, dato che una delle star del cinecomic, Patrick Wilson, ha recentemente fatto sapere che fino a qualche giorno fa aveva indossato i panni di Orm sul set in occasione dei reshoot.

Aquaman e il Regno Perduto e il DCU, James Wan: "Abbiamo dovuto fare modifiche fino all'ultimo"

Come riporta CBM, che riprende un'intervista di THR condotta il 28 giugno, Wilson avrebbe affermato, parlando del suo personaggio: "_Orm è fantastico. Sono stato con lui la scorsa settimana!-".

Per cui, pare che i reshoot di Aquaman e il Regno Perduto fossero in corso fino alla seconda metà di giugno... Ora saranno terminati?

Il nuovo universo DC

Sarà interessante adesso, specialmente dopo quanto accaduto in The Flash, capire che ruolo avrà l'Aquaman di Jason Momoa nel DCU, e come si andrà ad inserire nella macrostoria che stanno architettando James Gunn e Peter Safran.

DC Universe: tutti i progetti annunciati da James Gunn riuniti in un'infografica

Dopotutto, Gunn ha espressamente detto che il film "resetta molte cose, ma non tutto. Alcuni personaggi rimarranno gli stessi, altri no".

Come verrà applicato questo principio? Che effetti avrà sul DCU, e come modificherà quanto già visto?

Lo scopriremo solo al cinema.