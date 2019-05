Aquaman 2: la barba di Jason Momoa tornerà nel film!

Dopo la rasatura di protesta, la star Jason Momoa ha assicurato che la sua barba farà ritorno in Aquaman 2.

Aquaman: Jason Momoa durante una sequenza del film

Qualche settimana fa Jason Momoa ha deciso di tagliare la sua caratteristica barba, che non veniva rasata del tutto dal 2012, come atto di sensibilizzazione e protesta contro il degrado ambientale e l'inquinamento del pianeta invaso dalla plastica.

Aquaman: una scena con Jason Momoa

Il divo è poi comparso al The Ellen Show rassicurando i fan e specificando che quando farà ritorno in Aquaman 2 il re dell'Oceano riavrà la sua barba:

"Sono felicissimo all'idea di girare un secondo capitolo di Aquaman perché è la prima volta che è ambientato sulla Terra. Combinerà terra e mare, ed è ciò che sto facendo per la causa ambientale. Non ci saranno alieni che provengono da un altro pianeta intenti a distruggere la terra, siamo noi. Sono felice di fare ritorno e sto collaborando con lo sceneggiatore del primo film e abbiamo una storia top secret. E tra due anni riavrò la mia barba".

In precedenza Jason Momoa ha anticipato i suoi desideri su una possibile trama per il sequel di Aquaman: "Ho una mia idea, anche quando giravamo il primo film sapevo già in che direzione avrei voluto veder andare la storia. Avevo già l'inizio di Aquaman 2 pronto, così l'ho descritto al produttore Peter Safran e a al capo di Warner Bros. Toby Emmerich. Gli è piaciuto. E' fantastico, ho grandi progetti."

Aquaman 2 arriverà nei cinema il 16 dicembre 2022.

I film del DC Universe in arrivo includono Joker, che uscirà in Italia il 3 ottobre 2019, Birds of Prey, atteso per il 7 febbraio 2020, e Wonder Woman 1984, in uscita il 5 giugno 2020.