Anthony Mackie: "Captain America rappresenta molte cose, ma non l'America", la rettifica dopo le critiche

Anthony Mackie prova a calmare le acque dopo aver dichiarato, nella trasferta romana per promuovere Captain America: Brave New World, che Cap non dovrebbe rappresentare il termine 'America'.

La tempesta mediatica piovuta sulla testa di Anthony Mackie dopo le dichiarazioni fatte durante una visita a Roma per promuovere l'uscita imminente di Captain America: Brave New World hanno spinto a star a rettificare il significato delle sue parole. Il divo ha così preso la parola sui social media per fare chiarezza.

"Vorrei essere chiaro su questo punto, sono un americano orgoglioso americano e ottenere lo scudo di un eroe come Cap è l'onore di una vita", ha detto Mackie in un post condiviso sulle Instagram Stories. "Ho il massimo rispetto per coloro che servono e hanno servito il nostro Paese". Ha poi specificato: "Cap possiede caratteristiche universali con le quali le persone di tutto il mondo possono identificarsi".

Le dichiarazioni controverse

Ma cosa ha detto Anthony Mackie a Roma da sollevare tutto questo clamore? Parlando dell'universalità del personaggio che interpreta nel Marvel Cinematic Universe, l'attore ha detto che "America" non è un termine che Captain America dovrebbe rappresentare.

"Per me Capitan America rappresenta molte cose diverse e non credo che il termine 'America' dovrebbe essere una di quelle", ha detto Mackie in una clip diventata virale sui social media. "Si tratta di un uomo che mantiene la sua parola, che ha onore, dignità e integrità. Qualcuno che sia affidabile."

Captain America: Brave New World, in arrivo nei cinema italiani a partire dal 12 febbraio, è il primo film su Captain America da Avengers: Endgame del 2019, nel cui finale lo Steve Rogers di Chris Evans ha passato lo scudo a Sam Wilson (Anthony Mackie). L'attore ha interpretato Sam Wilson anche nella serie Disney+ del 2021 The Falcon and the Winter Soldier.