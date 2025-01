Captain America: Brave New World, ci sarà anche Sebastian Stan? "Anthony Mackie mi manca ogni giorno"

L'attore riprenderà i panni del Soldato d'Inverno in Thunderbolts, ma apparirà in qualche modo anche nel prossimo film Marvel?

Alcuni recenti commenti di Sebastian Stan potrebbero aver fatto luce sull'effettiva presenza di Bucky Barnes in Captain America: Brave New World.

Stan ha avuto un 2024 intenso, con due interpretazioni memorabili in The Apprentice e A Different Man. Mentre l'attore continua a lavorare al di fuori del MCU, tornerà a vestire i panni di Bucky Barnes in Thunderbolts, in uscita quest'anno. Il film è il suo settimo progetto nel MCU, escluse le scene post-credit, dal suo debutto in Captain America - Il primo Vendicatore del 2011.

Captain America: The Winter Soldier ha segnato la prima volta che lui e il Sam Wilson di Anthony Mackie hanno condiviso lo schermo. Il rapporto tra i due personaggi, inizialmente ostile, si è evoluto nel corso degli anni e i due sono diventati amici in The Falcon and the Winter Soldier.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una immagine della serie

Sam ha quindi ottenuto il suo primo ruolo da protagonista in Captain America: Brave New World, ma non sembra che Bucky sarà al suo fianco stavolta. In un'intervista concessa a Variety, Stan ha parlato della sua assenza in Captain America 4, dicendo che è stato un "anno più tranquillo" senza Mackie.

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie anticipa la presenza nel film "di numerosi Hulk"

"Per me è stato un anno molto più tranquillo perché non ho visto Anthony Mackie. Ma lo dirò lo stesso: Anthony Mackie mi manca ogni giorno, ed è una cosa che non mi piace ammettere".

Sebbene Captain America: Brave New World sia il quarto film di questo franchise, vedrà per la prima volta Sam Wilson nel ruolo di protagonista. Il personaggio avrà molto da dimostrare all'America. Dovrà anche vedersela con il Leader, Sidewinder e il Presidente Thunderbolt Ross, che alla fine si trasformerà nel cattivo del MCU, Red Hulk. L'assistenza di Bucky Barnes poteva essergli utile, ma questo è il momento in cui Sam dovrà mettersi alla prova e cavarsela da solo, quindi la Marvel dovrebbe permettergli di lavorare in maniera indipendente dagli altri Avengers.