Ant-Man and the Wasp: Quantumania, l'esilarante reazione di Jonathan Majors alla sua action figure

Jonathan Majors ha visto da vicino la propria action figure di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, anche se non lo ha convinto fino in fondo.

Jonathan Majors ha scoperto l'aspetto della sua action figure ispirata al film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. La sua reazione al "giocattolo" è stata piuttosto esilarante, trovandoci anche qualche difetto e non è la prima volta che l'attore ha un'esperienza divertente legata al film Marvel.

Ospite al The Late Show, Stephen Colbert ha mostrato a Jonathan Majors la statuina ricavata dal suo personaggio in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. La reazione dell'attore ha fatto ridere il pubblico in studio, specialmente quando ha paragonato i muscoli di quel Kang il Conquistatore coi suoi: "Sono un giocattolo", ha detto Majors tenendo la figure fra le mani. "Sì, va bene. I bicipiti però sono un po'...", ha poi detto sottolineando che fossero molti meno sul giocattolo di quanti ne avesse lui.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la scena post-credits dei tre Kang spiegata dal regista

La battuta è stata comunque seguita da alcune riflessioni e dalla realizzazione, per l'attore, di essere diventato ufficialmente un giocattolo americano, rivelando che da bambino avrebbe sicuramente pregato la madre per farsene comprare uno.