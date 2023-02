Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan Majors ha raccontato di quando la figlia ha conosciuto Paul Rudd

Jonathan Majors, new entry di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha raccontato del primo e divertente incontro fra la figlia e Paul Rudd.

Jonathan Majors, la star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha raccontato di quando sua figlia ha incontrato per la prima volta Paul Rudd dal vivo. L'attore ha parlato della sua esperienza sul set del film Marvel e della grande sorpresa provata dalla sua bambina nell'incontro, durante una recente intervista.

"Tutto quello che ha capito [sua figlia] è che sono in un film con Paul Rudd, con Ant-Man", ha detto Jonathan Majors ospite a TODAY. "Non l'ho mai vista così tanto stupita per qualcosa. Gli ha addirittura detto, 'Piacere di vederti, anch'io' [Nice to see you too] a Paul Rudd e ho perso la testa. Ero tipo 'Cosa hai detto?' Dio mio".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il regista motiva l'assenza di Luis dal film

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha visto l'ingresso di Majors come Kang il conquistatore, un personaggio che i fan aspettano di vedere da tantissimo tempo sul grande schermo. Dopo la sua uscita il film ha raggiunto risultanti interessanti in termini di box-office, pur con pareri contrastanti da pubblico e critica.