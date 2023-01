Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il nuovo trailer preoccupa i fan: Scott Lang verrà ucciso da Kang?

I fan della Marvel temono che il povero Ant-Man possa essere brutalmente ucciso da Kang in Ant-Man and the Wasp Quantumania, in arrivo al cinema il 15 febbraio.

Nei giorni scorsi è stato diffuso in rete un nuovo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo capitolo della saga con Paul Rudd nei panni di Scott Lang aka Ant-Man. Un trailer molto violento che ha fatto preoccupare i fan in merito alla possibile morte di Scott Lang nell'MCU.

Nel trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania vediamo Kang (Jonathan Majors) torturare il povero Ant-Man. Questa scena in particolare è stata la più commentata su Twitter con un fan che ha addirittura scritto: "Tutti avevate detto di come i film di Ant-Man fossero troppo comici. Adesso dovrò sedermi al cinema e vedere Kang uccidere in maniera brutale Ant-Man. Quando piangerò in sala, le mie lacrime saranno colpa dei vostri tweet".

Ant-Man and The Wasp: Quantumania, confermato il ruolo di Bill Murray nel film: di chi si tratta?

Alla regia di Ant-Man and the Wasp: Quantumania tornerà Peyton Reed che, alcuni mesi fa, aveva dichiarato che il terzo capitolo della storia di Ant-Man sarà particolarmente epico, pur portando avanti la storia legata alle dinamiche esistenti nella famiglia del protagonista.

L'uscita italiana di Ant-Man and the Wastp: Quantumania è prevista per il 15 febbraio. Nel cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ci saranno Paul Rudd, Kathryn Newton nel ruolo di Cassie, Evangeline Lilly che sarà nuovamente Hope van Dyne, Michelle Pfeiffer e Michael Douglas nei panni di Janet van Dyne e Hank Pym, e Jonathan Majors.