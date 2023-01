Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il nuovo trailer svela il debutto di MODOK nell'MCU

Paul Rudd ed Evangeline Lilly torneranno nel MCU con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, di cui è stato condiviso un nuovo trailer che rivela il debutto di MODOK nell'MCU.

Sugli schermi americani, in occasione dei playoff dei campionati di football del college, è stato presentato un trailer inedito del film Ant-Man and the Wastp: Quantumania, regalando così ai fan nuove sequenze dell'atteso sequel. Il video del film Marvel in arrivo a febbraio sugli schermi offre un primo sguardo al debutto di MODOK nel Marvel Cinematic Universe e approfondisce gli incredibili poteri di Kang il Conquistatore.

Nel cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ci saranno Paul Rudd, Kathryn Newton nel ruolo di Cassie, Evangeline Lilly che sarà nuovamente Hope van Dyne, Michelle Pfeiffer e Michael Douglas nei panni di Janet van Dyne e Hank Pym, e Jonathan Majors.

Alla regia tornerà Peyton Reed che, alcuni mesi fa, aveva dichiarato che il terzo capitolo della storia di Ant-Man sarà particolarmente epico, pur portando avanti la storia legata alle dinamiche esistenti nella famiglia del protagonista. Il villain, inoltre, sarà particolarmente temibile: "Sono cresciuto leggendo i fumetti e conoscevo il personaggio di Kang il Conquistatore, che è uno dei più grandi e cattivi personaggi dei fumetti. Poter mettere i nostri eroi contro Kang il Conquistatore è stato qualcosa di enorme per noi".

L'uscita italiana di Ant-Man and the Wastp: Quantumania è prevista per il 15 febbraio.