Ant-Man and The Wasp: Quantumania, confermato il ruolo di Bill Murray nel film: di chi si tratta?

Con il nuovo trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania è arrivata anche la conferma ufficiale da parte dei Marvel Studios sul ruolo di Bill Murray nel film.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania sta per arrivare sugli schermi, e nel film vedremo anche Bill Murray. Ma chi interpreterà il celebre attore? Finora avevamo solo rumor in merito, ma ora è arrivata la conferma ufficiale.

Si è parlato tanto del ruolo di Bill Murray nel cinecomic Marvel, e di ipotesi sull'identità del personaggio che l'attore di Ghostbusters avrebbe interpretato non ne sono mancate, ma il più recente comunicato stampa dei Marvel Studios che ha accompagnato il nuovo trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania ha finalmente chiarito ogni dubbio.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, rivelato il personaggio di Bill Murray nel trailer?

Come riporta The Direct, Bill Murray sarà infatti Lord Krylar, il governatore di Axia.

"Lord Krylar è il governatore di Axia, una bizzarra e tranquilla comunità all'interno del Regno Quantico. Chiamatelo pure codardo o egocentrico, ma Krylar si gode senza remore la vita sfarzosa concessagli dal suo status sociale, compresi i lauti pasti, i cocktail esotici e i mezzi di trasporto più comodi, come il suo lussuosissimo yacht. Sembra che lui e Janet (Michelle Pfeiffer) siano vecchie conoscenze, ma i dettagli sono vaghi, e Janet preferisce lasciare le cose così come stanno. Bill Murray è l'interprete di Lord Krylar" si legge nel paragrafo dedicato.

Di Krylar ne avevamo già parlato in precedenza, ma voi cosa ne pensate? Vi intriga come personaggio? E cosa vi aspettate da questa dinamica non ben precisata tra Krylar e Janet?

Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane.