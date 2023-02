Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il promo del Super Bowl 2023 introduce una curiosa creatura

A pochi giorni dalla sua uscita nelle sale, il film Marvel Ant-Man and The Wasp: Quantumania si presenta al Super Bowl 2023 con un nuovo curioso promo.

Manca davvero pochissimo: il 15 febbraio arriverà sul grande schermo Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Ma prima di allora, diamo un'occhiata all'attesissimo film Marvel nel nuovo spot direttamente dal Super Bowl 2023 che trovate qui sotto.

La breve clip svelata durante il Super Bowl mostra la diaspora di creature che Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd), Hope Van Dyne/The Wasp (Evangeline Lilly) e la figlia di Lang, Cassie (Kathryn Newton), incontreranno nello spazio subatomico del titolo del film. Tuttavia, una creatura in particolare, somigliante a una borsa traslucida che racchiude un cervello con bulbi oculari ramificati, entra in confidenza con Scott, chiedendogli "Quanti buchi hai?", ottenendo una rapida risposta da Quaz (William Jackson Harper): "Sette". Dopo averci riflettuto, Scott apparente scioccato. Sebbene la scena non sia cruciale per la trama, anticipa il tipo di umorismo che è in serbo per il pubblico nel cinecomic.

La saga del Multiverso è in pieno svolgimento in casa Marvel, e come detto dallo stesso Presidente e CEO dei Marvel Studios Kevin Feige, con Ant-Man and the Wasp: Quantumania entreremo nel cuore della storia che sta cercando di raccontare, e che ci condurrà pian piano verso i due grandi film corali, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

Ma cosa ci riserverà, allora, la pellicola con protagonisti i Lang e i van Dyne? E cosa combinerà il temutissimo Kang di Jonathan Majors? Che sorprese ci riserverà l'arrivo di questo personaggio nel MCU?

Ant-Man and the Wasp: Quantumania e il suo talentuoso cast - da Paul Rudd a Michael Douglas, da Evangeline Lilly a Michelle Pfeiffer, e poi ancora il già citato Majors, Kathryn Newton, Bill Murray, William Jackson Harper, Corey Stoll, Randall Park e tanti altri - ci attendono al cinema a partire da mercoledì 15 febbraio.