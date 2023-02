Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il regista motiva l'assenza di Luis dal film

Luis, personaggio interpretato da Michael Peña nei primi due film di Ant-Man, è diventato in breve tempo uno dei preferiti dei fan Marvel. In molti sono rimasti delusi dalla sua assenza nel terzo capitolo, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ma c'è una spiegazione ben precisa.

"Era un film già ricco di personaggi e non se ne sentiva il bisogno. Abbiamo Lang, Van Dyne, Pym e poi abbiamo introdotto Kang, M.O.D.O.K. e tutti i guerrieri del Regno Quantico. Adoro personaggi come Luis, ma con l'evolversi della storia di Ant-Man dovevamo per forza di cose esplorare a fondo il Regno Quantico e la dinamica della famiglia Lang" ha dichiarato il regista Peyton Reed ai microfoni di The Hollywood Reporter.

Purtroppo le reazioni di critica e pubblico nei confronti di Ant-Man and the Wasp: Quantumania non sono state particolarmente positive. Al momento è il secondo film della Marvel ad avere un punteggio negativo su Rotten Tomatoes: 53% su oltre 120 recensioni. Un trattamento simile era stato riservato a Eternals che ancora oggi ha un punteggio del 47% su oltre 400 recensioni.

Nel film, i Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.