Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una star del film vorrebbe un prequel su M.O.D.O.K.

Una star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha espresso il desiderio di vedere un prequel su M.O.D.O.K. in una versione più seriosa e meno comica.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo capitolo del franchise Marvel con Paul Rudd, ha introdotto sul grande schermo M.O.D.O.K., personaggio ben noto ai fan dei fumetti. A differenza della sua controparte cartacea, però, M.O.D.O.K. ha avuto una caratterizzazione più comica che non è andata a genio a molti.

Proprio per questo Corey Stoll, attore che ne ha vestito i panni, ha espresso il suo desiderio di vedere un prequel su M.O.D.O.K. "Dopo averlo rappresentato in maniera così comica penso sarebbe divertente tornare indietro nel tempo e vederlo prima degli eventi del film. Vederlo davvero come una macchina realizzata esclusivamente per uccidere, ma non sono sicuro che il pubblico possa prenderlo sul serio dopo quanto accaduto. Ma sarebbe divertente vederlo mentre prova ad essere un Avenger".

Il M.O.D.O.K. visto in Ant-Man 3 è una versione robotica di Darren Cross, interpretato sempre da Corey Stoll, apparso nel primo film con l'alter ego di Calabrone (Yellowjacket).

Purtroppo le reazioni di critica e pubblico nei confronti di Ant-Man and the Wasp: Quantumania non sono state particolarmente positive. Al momento è il secondo film della Marvel ad avere un punteggio negativo su Rotten Tomatoes: 53% su oltre 120 recensioni. Un trattamento simile era stato riservato a Eternals che ancora oggi ha un punteggio del 47% su oltre 400 recensioni.